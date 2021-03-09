身體語言露陷！專家解讀：哈利與父親關係惡劣 不易修復
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-09 11:22:37
英國哈利王子夫婦近日接受美國知名脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)的專訪，引起軒然大波，外界紛紛推估王室將會有何反應、2人與王室的關係是否再也回不去。有專家分析哈利在專訪中的肢體語言，透露著與父親查爾斯王儲的關係不佳，恐怕難以修復。
英國《地鐵報》(Metro)引述身體語言專家詹姆斯(Judi James)的分析，指出哈利在專訪中，提到父親一度拒絕接聽他的電話、不理會他的求助，導致許多傷害形成，長期以來的孤立無援，終於讓他考慮並決定退出王室。而哈利還透露在退出王室後，家人真的完全切斷對他的經濟援助，但因為擁有母親留給他的財產，所以還過得去。詹姆斯聲稱，哈利在討論跟父親有關的話題時，身體語言的改變相當劇烈，相較於談到祖母和哥哥威廉王子時的反應，哈利的身體語言透露出他與父親的關係確實很差：「他對威廉名字的反應令人意外地充滿愛意，當他說他還愛威廉時帶著微笑甚至笑一笑，他拍了拍手然後分開，像是在反映分裂，但笑容暗示是一段可以修復的關係...可當提到父親時，沉默的停頓很能反映他的內心，再加上閉眼、搖頭和吐舌頭」。還有哈利吸吮自己嘴唇的動作，則被詹姆斯指有懊悔之意，當哈利說到「很多傷害」時，好像快要哭出來。在提到已故的母親黛安娜王妃時，哈利表現出來的情緒也相當強烈。哈利夫婦的專訪風波持續發酵，在英美以及不同種族的人群之間，引起相當兩極的看法。有外媒專訪英國倫敦街頭的路人，雖然有人支持哈利的決定，但更多的是對夫婦倆的不諒解，認為哈利太過聽從妻子的話、忘了自己是英國人，還有人覺得梅根就算有諸多不滿，也應該與哈利一起留下來奮戰，而不是直接帶走哈利。此外，梅根在專訪中指控王室種族歧視，只因怕兒子亞契(Archie)膚色太黑，一度不願意給予頭銜等內幕，也成功引起非裔的不滿，美國多位知名非裔女性紛紛聲援梅根，包含美國網球好手小威廉絲(Serena Williams)；還有非洲的人民表示，英國王室對梅根的種族歧視完全沒有道理，是可憎的產物；對於梅根勇敢帶哈利出走的行為表達讚賞，認為她代表著新時代女性，真正的愛應該是沒有顏色之分的。有媒體分析，哈利夫婦這次接受訪問，真正的目標群其實不是英國民眾，也不打算重建自己在英國人心目中的形象，而是希望得到廣大美國民眾的關注，以利於自己未來在美的發展及事業經營。