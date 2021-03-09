每37分鐘有1人罹患乳癌　定期接受乳房攝影檢查

國民健康署補助45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，如婦女朋友有意受檢，請攜帶健保卡至通過本署資格審查之「乳房X光攝影醫療機構」接受檢查，或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，以早期發現早期治療；透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有超過8成的是早期個案。婦女不接受篩檢因素 「不需要」、「不想痛」、「不重要」根據「國民健康訪問調查（NHIS）」結果顯示，通常女性不願接受乳房X光攝影篩檢的原因，排名第一就是覺得身體健康沒有需要(47.9%)，其次為太忙沒時間(26.0%)、覺得不舒服會痛(14.4%)；有的甚至怕被檢查出有疾病，乾脆不做檢查，因此「不需要」、「不想痛」、「不重要」，是女性不願意做乳癌篩檢的三大關鍵因素。50歲的吳小姐是一名忙碌的職業婦女，因為覺得自己健康，總是不願意接受乳房X光攝影檢查，直到去年逛街時，在社區設站篩檢服務的服務人員鼓勵下，吳小姐才接受生平第一次乳房X光攝影檢查；結果發現是1期乳癌。吳小姐起初無法接受，所幸在醫護團隊的持續關心，還有丈夫及小孩的支持下，她慢慢轉換心境，勇敢面對、積極接受治療，術後恢復相當良好，也因開始養成健康生活型態，氣色看起來比生病前好！國民健康署呼籲與其擔心害怕乳癌，不如積極正視健康，透過改變生活型態、定期篩檢、早期治療，才能有效維護乳房健康。健康生活型態 預防乳癌的關鍵乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳，以及具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則包含：抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等，而這些後天因素，比較可以透過健康的生活型態加以預防。美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research, AICR）指出38%的乳癌是可以被預防的，因此，女性們除了注意自己是否有上述所提及的乳癌風險外，也要從年輕時養成健康的生活型態，從健康飲食及規律運動做起，並且適時釋放身心壓力。定期檢查國民健康署自民國99年起提供乳房X光攝影檢查服務，每年約篩檢86萬人，發現4,000多名癌症個案，其中早期癌症高達8成以上，鼓勵婦女朋友善用政府資源，符合資格者每兩年一次的檢查是保護自己最佳方式。早期發現早期治療 乳癌並非不治之症107年癌症登記資料顯示，乳癌的五年相對存活率為88%，且早期乳癌的五年存活率超過九成；因此透過篩檢早期發現陽性個案，再經由適當的後續追蹤與醫療專業處置，有助於提升乳癌存活率；如果檢查結果為陽性，也不要慌張，建議民眾可以到本署公告的76家「乳癌確認診斷醫療院所」及75家「乳癌確認診斷及治療醫院」進行複確診；萬一有病灶，應儘速尋求專業醫療團隊診斷與積極接受治療。至於乳癌治療後，還是有復發的可能，但是只要持續定期追蹤，並遵從專業建議，掌握自我身體狀況，早期發現早期治療，乳癌並非絕症！再加上健康的生活型態及適度紓解壓力，更是維持健康的不二法門。資料來源：健康醫療網 每37分鐘有1人罹患乳癌 定期接受乳房攝影檢查健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊