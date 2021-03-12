特企／大金空調科技防疫　替環境永續盡心力

隨著疫情帶來各方面劃時代的影響，大金空調身為全球空調王者，深深體認到為消費者帶來美好的空氣與環境保護是我們的使命。2021年台灣市場與全球同步，持續引進最先進產品，提供獨特多元的空間解決方案，以「科技防疫 環境永續」兩大使命不斷往前邁進。

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R32環保冷媒空調，受到消費者的高度肯定。家用新品橫綱V系列、經典V系列功能大提升。SKY店舖用空調今年也導入R32冷暖機種，體積跟重量都較舊機種大幅減少。VRV在台灣深耕多年，從豪宅擴展到各種商業用途，VRV H/A系列CSPF能效再升級，搭配2021年新「伶俐Reiri」智控系統，可透過行動App進行多台空調能源管理、多空間的設備操作。

疫情讓空氣品質受到關注，健康防疫宅產品，例如全熱交換器、PM2.5過濾箱、空氣清淨機和除濕機的銷售也穩定成長。大型冰水應用系統去年業績翻倍成長，受到半導體工廠採納。其中以節能為優勢的磁懸浮型冰水機，得到高度評價，出貨量年增長近8倍，努力成為AP(大型冰水應用系統)的No.1。

R32空調 從環境永續到疼惜台灣

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。

R32冷媒與R410A相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升