咖啡廳「裝潢漂亮」重要？過來人揭真相：網美店生存必備
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 12:52:20｜2021-03-12 12:53:20
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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「會因為店家裝潢的漂亮而常常去嗎？」的文章表示，「現在餐廳或是咖啡廳越來越競爭，許多店家也常在裝潢上下功夫，尤其是很多網美店裝潢的美輪美奐，也常常看到大排長龍，很好奇大家會因為店家裝潢的漂亮就去消費嗎？或是常常去吃？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。沒想到就有許多網友紛紛留言揭露了真相，在於「裝潢和食物」，許多網美店裝潢有到位，但餐點的部分需要加強，否則都只會收到「一次客」，「第一次會，但難吃就沒有第二次了」、「餐點還是要好吃而且價格合理，通常會大排隊的網美店不會難吃到哪去啦，通常」、「如果只有『裝潢』的咖啡廳，跟朋友去一次踩點就夠給面子了，東西好吃才是重點」、「通常去一次而已，好吃才會一直光顧」、「我有朋友店面是用aica材料裝潢，整個質感upup，只能說肯砸錢真的有差，但前提真的要食物好吃」。（編輯：王柏文）
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