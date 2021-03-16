Honda推出S660 Modulo X Version Z最終章向各位道別

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Honda於2015年推出 K-Car級距敞篷雙座小跑車S660，雖然動力僅搭載0.66升三缸渦輪引擎，最大馬力只有64hp，扭力峰值也才10.6kgm而已，但採中置引擎後輪驅動設定與搭配六速手排及輕巧車身，因此S660有著極為靈活且充滿樂趣的敞篷小跑車，但現在它要向各位車迷說再見。
由於現今規範愈來愈嚴苛，加上安全法規也規定需有多項電子安全系統，同時電能化的趨勢，種種因素都會讓S600失去設計初衷與駕馭樂趣，與其如此Honda於日前表示S660將於2022年3月停產，對此也推出S660 Modulo X Version Z最終章。S660 Modulo X Version Z是以Modulo X車型為基礎進行設計，首先在外觀方面S660 Modulo X Version Z提供灰白雙色選擇，為強調S600駕馭特性則額外配置空力套件及黑色尾翼，同時輪圈也採用消光黑樣式。內裝方面同樣以紅黑為基礎營造運動氛圍，S660 Modulo X Version Z則於中控、出風口、儀表等處換成碳纖維飾板，其餘部分S660 Modulo X Version Z則並未作任何更動。S660因規範因素不得不停產，但在電氣化時代Honda未來或許會推出電動小跑車也說不定。