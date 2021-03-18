耗水費何時徵收？行政院：沒有特定時程、尊重水利署專業
記者劉育辰／台北報導
2021-03-18 12:03:42｜2021-03-18 12:04:46
台灣去年降雨不足，導致水情吃緊、面臨56年來最嚴重的乾旱。今（18）日水利署在行政院院會中進行「抗旱整備與應變」報告，報告中指出，為了預防降雨持續不足，除了目前已實施的抗旱政策外，也另外提出了7個「再強化緊急抗旱水源工作」項目，希望能藉以減少旱象對台灣所帶來的衝擊，同時也呼籲民眾節約用水。至於耗水費徵收何時上路？行政院發言人羅秉成則表示，行政院長蘇貞昌並沒有特別要求時程，而是尊重水利署的專業與計畫。
水利署長賴建信在院會後的記者會中表示，去年是56年以來首次沒有颱風侵台帶來降雨，造成西部地區水情嚴峻，經濟部及相關單位自去年7月起就提前部署，透過強化管理調配，以及加速提前完成相關水資源建設及抗旱水源1.0計畫，這些工作都在這次枯旱期間發揮效果，減少旱象衝擊。過去4年，前瞻計畫加速辦理水資源建設，其中桃園支援新竹備援幹管、防災備援水井及伏流水等多項建設於本次枯旱適時發揮功能，可每日調度20萬噸及備援52萬噸水源，其他如鳥嘴潭人工湖、曾文南化聯通管等16件計畫也在持續辦理中，陸續完成後可進一步增加供水及備援能力。賴建信指出，未來降雨可能會持續偏少，為了防止最壞情況，必須提前部署做更好的準備，因此規劃推動抗旱水源2.0 計畫，再進一步強化整備水情燈號黃燈以下地區抗旱水源，包含強化區域調度、伏流水開發、淨水廠周邊水源利用、台中緊急海淡、增設淨水處理設備、建築工地地下水利用等工作，可增加每日16.8萬噸水源，相當於苗栗地區用水七成。此外，為達節約用水目的，目前已研擬耗水費徵收辦法草案，初步規劃朝枯水期收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，依不同行業訂定費率，後續將儘速完成徵收辦法公告以利推動。羅秉成也表示，耗水費是5年前《水利法》修法時通過的立法，跟水價不能直接相連結，5年來之所以沒有徵收，是因耗水費怎麼徵收、如何制定門檻、業別是否分類、豐水期是否徵收等等複雜的因素要盤點、與各界溝通跟討論。用水大廠若能自行做好節約用水，耗水費不一定要開徵，但現在面臨枯水期，就要透過政策工具讓民眾了解水資源的珍貴；現階段也絕沒有調漲水費、影響民生用水的計畫。至於耗水費何時上路？羅秉成表示，蘇貞昌在政策方向上表達支持，但在時程上並沒有指示特定時間，尊重水利署的專業與計畫。不過羅秉成也呼籲，並不是未來徵收耗水費，台灣的水情就會因此趨緩，希望民眾不要鬆懈，還是要珍惜水資源、節約用水。