Lamborghini不再追求速度，操控是未來研發重點
Carture 車勢文化
2021-03-19 15:25:20
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超跑於速度與操控毆有著頂尖的水準表現，而Lamborghini則是眾多品牌中的佼佼者，不過日前Lamborghini卻表示未來將不會一昧的追求速度，而是將重點放在提升車輛操控。 就現今技術而言不論是自然進氣或是渦輪增壓，榨出大馬力與跑出高速已相當成熟，但對於車主來說最常使用的反而是車輛動態表現與樂趣，甚至於賽道更是扮演提升圈速的關鍵，加上現在電動系統的導入，獲取大馬力與速度已變得不再困難，但底盤調校則是充滿技術學問的項目，因此從近期可以發現Lamborghini推出的Huracan EVO、Sian等車型，雖仍具有強大動力，但卻將更多重點著重於操控，LDVI車身動態整合系統、後輪轉向都是提升操控表現的設計，如此一來才能讓Lamborghini持續保有優勢與魅力。
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