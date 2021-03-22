野保法初審通過　原民用傳統獵具打獵方法不受限

（中央社記者楊淑閔台北22日電）立法院經濟委員會今天審查通過野保法部分條文修正草案，第19條規範7種獵捕野生動物不得使用的方法，包含鋼製吊索、陷阱、獸鋏等，但原住民族使用傳統獵具者，不在此限。
立法院經濟委員會今天審查野保法部分條文修正草案，由國民黨立委孔文吉等人所提草案，共修正4條，其中最受關注的是第19條。野保法第19條現行條文原本就規範獵捕野生動物，不得使用的方法有7種（點），其中第6點今天初審通過做了修正，新增鋼製吊索，改成「使用鋼製吊索、陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具」。而鋼製吊索就是俗稱的山豬吊，動保團體一直倡議全面禁用，以免保育類野生動物、流浪貓犬等持續受害斷肢。另外，委員會審查通過的條文明述「但原住民族使用傳統獵具者，不在此限」。意即原住民族若是使用傳統獵具獵捕野生動物，打獵方法不受上述限制。除前述第6點，另6點不得使用的獵捕方法，包括：一、使用炸藥或其他爆裂物。二、使用毒物。三、使用電氣、麻醉物或麻痺之方法。四、架設網具。五、使用獵槍以外之其他槍械。七、其他經主管機關公告禁止之方法。不過，農委會林務局表示，農委會也有野保法修正草案送行政院核定中，將儘速送立法院審查，也是要修正第19條，規範農民、原住民族為了保護農作物免受野生動物食用、損失時，禁用獸鋏，且無但書，不會排除原住民族基於傳統文化、祭儀、非營利自用時可使用。林務局說明，屆時這兩個版本對於原住民獵捕野生動物，能不能使用獸鋏，將必須在送院會二、三讀前朝野協商。還有，條文經立法院三讀通過後，關於傳統獵具，農委會、原住民族委員會將會商定義清楚。立法院經濟委員會今天排定審查立委所提4案修正草案，其中包括立委孔文吉等17人擬具「野生動物保育法部分條文修正草案」案。另外民進黨立委陳亭妃等19人擬具「野生動物保育法第4條及第6條條文修正草案」案，修正通過後規範須「定期」檢討、公告二類野生動物內容。民進黨立委蘇治芬等20人則擬具「野生動物保育法增訂第55條之1條文草案」案。國民黨立委鄭正鈐等18人擬具「野生動物保育法第12條之1及第23條條文修正草案」案。林務局皆建議不用增訂，但考量提案立委不在場，最後決議送朝野協商處理。（編輯：張雅淨）1100322