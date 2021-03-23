特企／40列強齊聚再戰！長耀盃第八屆下半季3月底登場

以「2021長耀盃公益菁英挑戰賽，就是耀挑戰」為口號，第八屆長耀盃持續耕耘國內高中籃球，舉辦「網路人氣票選活動」號召球隊線上進行人氣比拼，最終遴選男子組32隊、女子組8隊對戰，對戰組合包含泰山、南山、北一、陽明等HBL強權，精彩可期。勝出隊伍不僅能獲得首輪獎金，更將在3/23~3/28齊聚板橋體育館續戰下半場、爭取最高榮耀！

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總獎金高達百萬的長耀盃公益賽事，規模持續擴大，賽事內容推陳出新，今年推出的「網路決定對戰組合的票選活動」，由各球隊拍攝創意短片宣傳自己的學校、隊伍，並於網路上率先展開應援聲量大比拼，除了攸關晉級決賽之資格，同時更能為球隊賺取「人氣獎」獎金。至3/12投票結束日止，共累積近50萬票，也在網路上引起高度討論。

長耀建築機構創立二十年以來，持續致力為城市與教育播下種子，期望能以建築帶動一座城市，以公益賽事發揚體育精神，以企業力量為社會做出貢獻。2021年1月，隨著長耀建築機構於林口文化三路所種下的第一株秧苗－「長耀初」對外公開，象徵耕耘多年的長耀種子計畫正式啟動；於此同時，栽植多年的教育種苗，早已發展茁壯，自2013年創辦迄今，長耀盃公益賽事已成為國內最具指標性的高中籃球賽事。長耀建築機構謝建國董事長以體育過來人身份，持續為台灣學生籃球奉獻，盼鼓舞更多懷抱籃球夢的球員能勇敢追夢！第八屆長耀盃不僅兌現上半季承諾，讓女子組重返賽事，謝董事長更預告，第九屆將於今年九月，在新莊體育館擴大舉辦，並增設大專籃球的對戰組合。

長耀盃歷屆皆挹注高額總獎金，今年新穎的「晉級獎金」制度，球隊每贏一場即可獲一萬元獎金，賽事期間更請到Eleven Sports進行電視直播及Youtube網路直播，也增設賽事數據紀錄系統，從球隊、球員到球迷，在在感受到長耀的用心。

第八屆下半季將於3/23晚間18:00舉行開幕儀式，於3/23至3/28期間精彩賽事不間斷，歡迎熱愛籃球的民眾共襄盛舉，見證「台籃甲子園」殿堂的新篇章！