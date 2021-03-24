房市／價差逾百萬 首購往彰化蛋白區買屋
財經中心/綜合報導
2021-03-24 18:00:00
信義房屋統計，南北彰化核心城市彰化市、員林市，去（109）年住宅均價分別達18.83萬、17.46萬，新華廈3房含車位總價已破千萬。由於房價越來越高，預算較有限的買方開始出現往周邊蛋白區購屋的趨勢，如員林周邊的大村、埔心、永靖，或是彰化市與和美、花壇的交界；在地房仲以彰化市為例，同樣是華廈3房物件，市區與蛋白區價差至多可達500萬左右。
統計資料顯示，彰化市去年住宅均價18.83萬，較2019年略漲4%，逼近2字頭；員林市均價17.46萬，1年漲了約7%。相較之下，彰化市周邊的花壇、和美，去年均價分別是12.36萬、13.89萬，員林市周邊的大村、永靖、埔心，均價則在8.4至10.24萬間，相對親民。信義房屋彰化三民店店長陳明遠表示，彰化市買方有感於房價高漲，雖基於工作地緣性、長輩期待，仍傾向留在彰化市區內購屋，但也會往較邊陲區域看屋，或是到彰化與和美、花壇的交界購屋。陳明遠舉例，彰化市以前總價7、800萬就能買到透天，如今相同總價只能買到市中心華廈2房，或市區邊陲的華廈3房，若要買正市區如彰基醫院周邊新建案3房含車位，總價在1300至1400萬左右，除非換屋族或收入較高的醫護人員，一般小資族較難負擔；不過，若到彰化市與和美、花壇交界一帶購屋，約能以600至800萬，買到新華廈2、3房，唯室內坪數大約都落在17坪、21坪左右。換言之，同樣是華廈3房物件，市區與蛋白區價差最多可達500多萬。住商不動產彰化員林加盟店店東江建德也觀察到，2年來員林房價漲幅顯著，建商開始到周邊推案，例如大村、埔心、永靖等鄉鎮都距離員林市區不遠，車程頂多5至10分鐘，吸引預算較有限、家中長輩沒有資助的購屋族買進。舉例來說，目前員林市區5年內華廈雖仍在1字頭，但全新華廈單價已站上2字頭，184重劃區內新透天別墅，總價也多介於1500至2000萬；反觀蛋白區的房價，透天總價800至1000萬最受小資族歡迎，另外也有800萬內全新華廈，甚至是總價更低的電梯公寓，3房約600多萬，2房僅400至500萬。