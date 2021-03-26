高市府關心路平 秘書長楊明州視察旗山大里街
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-26 20:04:26
高市府路平施工團隊為提供市民及用路人舒適的道路環境，持續為旗美地區道路進行改善，尤其重視原縣觀光風景區及主要聯絡幹道的路平成效，秘書長楊明州今（26）日前往旗山區視察大里街路面改善工程，並關心道路品質推動成效。大里街是旗山溪洲地區主要幹道之一，亦是跨越旗山溪聯絡旗山、美濃之高92線重要區道，本次改善路段是大里街37號至中洲路及大里街30號至溪洲大橋溪洲端引道前，2段合計約580公尺，工程經費約162萬元。
工務局局長蘇志勳表示，本次改善路段為旗山區至大樹嶺口地區唯一跨越旗山溪，並銜接台29、台3線主要聯外道路，每天皆有大量農產品運輸、觀光車流行駛，現況道路因路面多處老化龜裂，故列為優先刨鋪路段來進行改善。另在旗山地區，截至2月底市府已投入改善經費約405萬元，尤其在旗山老街等觀光地區，市府更加重視，在農曆年前後陸續改善4條年久失修道路，共完成約1萬2,000平方公尺路面刨鋪，讓市民均能感受路平政策推動的成果。養工處進一步表示，「路平」是市府致力推動的民生基礎建設，因此也不斷精進，為落實施工標準化，施工皆依頒布的「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」施工程序及標準外，從料廠出料到現場的施工，採取全程錄影，並將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控，確保瀝青材料從出場到施工皆遵循標準作業程序，方能確保每條路品質如一。市府今年著重於區域平衡發展，原縣地方產業、人文景觀資源相當豐富，惟自縣市合併以來投入原縣維護經費不比原市區來得多，為提升在地產業及觀光行銷，未來養工處將會挹注更多經費改善原縣區損壞路面，繼續為提供市民平坦、安全的道路打拼努力，持續推動原縣區「路平」計畫。