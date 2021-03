2021大港開唱昨(28)日為活動第二天,大港女神Vivian徐若瑄與麋先生帥氣同台放送墨鏡,青春偶像AKB48 Team TP與永遠的小朋友黃西田甜唱經典老歌,壓軸則是由在茄子蛋搖滾版的《恰似你的溫柔》為活動畫下圓滿的句點。

徐若瑄在大港開唱以帥氣的短髮向後梳造型示人,露出狠勁,搭配粉紫色大墊肩、貓眼墨鏡造型,在《假扮的天使》中帥氣登台!徐若瑄首次登上大港舞台,與金曲最佳樂團麋先生登台演出,嗨唱經典歌曲《狠狠愛》,引起全場大合唱:「Say, say, say you love me!」

▲▼徐若瑄(上圖左、下圖左三)首次登上大港開唱舞台,與麋先生合作。(圖/出日音樂提供)

徐若瑄不僅演唱多首歌曲,還大方拋出墨鏡給台下的歌迷,自己給粉絲福利不夠,還拖麋先生主唱聖皓下水,逼得聖皓也摘下墨鏡送給台下歌迷,直呼「還好我包包裡面還有很多支!」而2人總共送出了3支墨鏡。

徐若瑄透露《假扮的天使》、《狠狠愛》發行十多年來從來沒有和人合唱過,「可是把第一次給了聖皓!」聖皓趕緊稱:「原來V姊從2、3歲開始唱歌!太厲害了!」徐若瑄大方表示,「沒關係,女人就像紅酒越陳越香!」