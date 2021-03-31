大笑、打個噴嚏就漏尿？醫教簡單７招有助改善！

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另外當尿液無法排除乾淨時，就很容易滋生細菌，引發尿道感染，情況嚴重時更可能影響膀胱及腎臟的健康。
時常造成泌尿道炎的元凶是位於直腸肛門周遭的大腸桿菌，當雌激素正常分泌時尿道外緣會有一層黏膜保護，能阻擋大腸桿菌的侵入，而更年期後缺發雌激素，黏膜變薄、尿道長度萎縮，便容易發生反覆感染。更年期的泌尿道困擾該怎麼改善許多更年期的媽媽有尿失禁或尿道反覆感染的困擾卻不好意思就診治療，直到忍無可忍的緊急狀態才看醫生，其實大可不必如此，醫學上有很多改善漏尿、尿失禁及泌尿系統感染的方法！藥物塗抹：
局部使用雌激素。口服藥物治療：
口服雌激素、交感神經作用、膽鹼性藥物。手術治療：
陰道雷射、自體高濃度血小板血漿注射、第三代單孔尿失禁懸吊手術。行為治療：
養成固定如廁習慣、進行凱格爾運動。7大重點預防私密老化困擾當然，尿失禁、漏尿或是泌尿道感染並非是更年期婦女獨有的專利！女性朋友從年輕時就應該要擁有預防勝於治療的正確觀念：勤運動：
做凱格爾運動，鍛鍊骨盆腔肌力。多喝水：
每天至少喝2000cc的水。不憋尿：
每 2 小時至少小解一次。增加尿液酸度：
補充蔓越莓。排尿後擦拭方法：
如廁後將衛生紙貼在「尿道口」約5～10秒時間，使尿液吸附於紙上即可。性行為注意：
性行為前多補充水分，性行為後馬上解尿。不適立即就醫：
聽從醫師指示，確實執行完整療程。根據數據統計顯示，約有40%的更年期女性有泌尿道不適的困擾，長期的頻尿、漏尿會對生活品質大打折扣，產生足不出戶、放棄社交等問題，進而引發情緒失調。而年輕女性也會產生頻尿的狀況則是因長期憋尿所致，憋尿的行為造成膀胱肌肉疲乏，進而也同樣會引發感染問題，因此呼籲女孩兒們如果有憋尿的習慣，一定要改掉唷！