房市／杜絕冰箱黑洞　這幾招防臭

我是廣告 請繼續往下閱讀
而冰箱內最上層空間，適合放置保鮮期時間長的食材，像是乾貨等，冰箱中部則可放一些保鮮期較短的食材，像是新鮮的瓜果、蔬菜等，另外罐頭、調味醬料、牛奶等則可放置在門的最底端托架上，提醒使用者盡快使用。
信義居家進一步表示，放置的順序最好依照食材購買的先後為主，越快到期的食材越要往前擺，不要放在死角，並可用透明夾鏈袋、保鮮盒來分類收納，必要時可以標籤標示名稱與保存日期，方便使用。
而存放肉品、海鮮等食材有血水，容易因保存不當而造成冰箱異味，信義居家表示，若是沒有清潔乾淨，容易成為細菌孳生的溫床，可以廚房紙巾、抹布，沾上少許稀釋的白醋擦拭去除異味、溶解油脂。另外也可觀察冷凍庫製冰盒製作出來的冰塊是否有異味，若有的話，就是清潔冰箱內部的警訊。
信義居家表示，除臭可使用小蘇打粉、咖啡渣、檸檬片等，可以容器裝8分滿的小蘇打粉或咖啡渣，並以廚房紙巾或烘焙紙封口，在上方戳幾個洞，待結塊後可更換，而榨汁後剩下的檸檬皮，直接放入冰箱內，對存放肉品、海鮮等生鮮食品產生的異味特別有效。
信義居家表示，現代人多數一周採買一次食材，可每周定期清點冰箱庫存，養成隨手擦拭的習慣，每3個月進行一次大掃除，能夠常保冰箱潔淨。