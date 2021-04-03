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房市／杜絕冰箱黑洞　這幾招防臭

財經中心/綜合報導

2021-04-03 08:00:00

冰箱收納
▲冰箱收納有其邏輯與規則，整理得宜才能常保冰箱清潔。（圖／NOWnews資料照片）
家中冰箱若是常常找不到剛買的食材、一不小心就把冰箱食材放到過期，那代表冰箱沒有系統性的收納，養出「冰箱黑洞」，專家建議，已開封或保鮮期較短的食材需放在冰箱內部顯眼處、以透明的收納盒盛裝食材，並把握先進先出原則，避免冰箱成為滋生細菌的溫床。

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現代人習慣把許多東西順手往冰箱塞，吃剩的餐點、剛買的水果、飲料等，但若是沒有善加收納，容易讓冰箱充滿異味；信義居家表示，冰箱什麼區位要放什麼物品都有邏輯與規則，像是冰箱門的托架處，因為最為顯眼，一打開冰箱門就能看見，因此最適合放已經開封的物品，方便拿取也不易遺忘。

而冰箱內最上層空間，適合放置保鮮期時間長的食材，像是乾貨等，冰箱中部則可放一些保鮮期較短的食材，像是新鮮的瓜果、蔬菜等，另外罐頭、調味醬料、牛奶等則可放置在門的最底端托架上，提醒使用者盡快使用。

信義居家進一步表示，放置的順序最好依照食材購買的先後為主，越快到期的食材越要往前擺，不要放在死角，並可用透明夾鏈袋、保鮮盒來分類收納，必要時可以標籤標示名稱與保存日期，方便使用。

而存放肉品、海鮮等食材有血水，容易因保存不當而造成冰箱異味，信義居家表示，若是沒有清潔乾淨，容易成為細菌孳生的溫床，可以廚房紙巾、抹布，沾上少許稀釋的白醋擦拭去除異味、溶解油脂。另外也可觀察冷凍庫製冰盒製作出來的冰塊是否有異味，若有的話，就是清潔冰箱內部的警訊。

信義居家表示，除臭可使用小蘇打粉、咖啡渣、檸檬片等，可以容器裝8分滿的小蘇打粉或咖啡渣，並以廚房紙巾或烘焙紙封口，在上方戳幾個洞，待結塊後可更換，而榨汁後剩下的檸檬皮，直接放入冰箱內，對存放肉品、海鮮等生鮮食品產生的異味特別有效。

信義居家表示，現代人多數一周採買一次食材，可每周定期清點冰箱庫存，養成隨手擦拭的習慣，每3個月進行一次大掃除，能夠常保冰箱潔淨。

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