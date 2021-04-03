仇視亞裔燒！試卷驚見「中國人吃貓狗」 德州3師遭停職
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-03 08:16:13
美國近日發生多起針對亞裔的攻擊事件，種族仇恨的風波持續延燒之際，德州卻傳出有公立學校老師在為試卷出題時，把「中國部分地區，人吃貓狗是常態」等爭議文字列入選項，截圖在社群網站上瘋傳，涉事的3名教師也已被停職調查。
綜合美國媒體報導，德州一名女大學生喬伊(Joy Lim)近日發現，上個月她於卡羅爾頓－法默布蘭奇獨立學區(Carrollton-Farmers Branch ISD)就讀6年級的妹妹，參加學校的網路測驗時，其中一條問題的設計，明顯帶有對中國人的偏見，覺得不可思議之餘，便把試卷上傳到社交網絡，引起廣泛討論。
從照片中可以看到，試卷第3條問題問道 ：「以下哪一項是中國的常態(norms)？」，3個答案選項依序寫著：「在餐館打嗝會被割掉嘴唇」、「在中國部分地區，假如小朋友偷糖果，會被用藤條打50下」，以及「在中國部分地區，有人會吃貓狗」。
喬伊認為，這個例子顯示，當地的教育體系從中小學開始，就教導學生要對亞裔美國人等與他們看起來「不同的人」，持「不同的看法」。
校方在回覆傳媒提問的郵件中強調，絕不會容忍不尊重亞裔或其他族群的言論和行為，除了將涉事的3名老師停職調查外，也承諾為教職員提供多元培訓，建立更包容、彼此更尊重的教學環境。