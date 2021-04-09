房市／府中商圈翻轉 吸引外商工程師定居
財經中心/綜合報導
2021-04-09 08:00:00
板橋府中商圈過去為舊火車站商圈，住商混和，經由新北市政府執行都更三箭中的「府中雙城」計畫，為舊城區更新建築立面、打造綠帶廊道，在地房仲表示，在地人有感「府中商圈悄悄不一樣了」，甚至進而吸引鄰近遠東通訊園區的外商工程師到此租屋、購屋。
信義房屋板橋府中店長李弘彥表示，府中商圈早期為舊火車站，因是商業區，區域內規劃事務所、辦公室、套房多，電梯大樓多是住商混合，純住宅產品較少，因此房價都比新埔站、新板特區等區域房價較低，而中古大樓若是屋齡10年內，則單價50-55萬之間，屋齡20年內的電梯大樓，則單價45-50萬之間。
因府中商圈發展較早、商業行為興盛的關係，過去市容較雜亂，新北市政府的都更三箭政策，將重整捷運沿線城市風貌，其中「府中雙城」計畫，重新規劃府中廣場、鄰近林家花園正對面的6處建築重新設計立面，讓府中舊城區注入新意，今年上半年將陸續完工。
李弘彥說明，府中雙城改造市容上半年進行中，再加上府中商圈，也都陸續有預售、新成屋，政府、民間協力加乘之下，市容逐漸擺脫舊城面貌，對房市有加分作用。李弘彥表示，府中商圈的預售案與新成屋單價都在55-60萬之間。
值得住意的是，市容逐漸改變了，生活環境變好，也吸引遠東通訊園區的就業人口到此購屋，李弘彥表示，遠東通訊園區周邊的電梯大樓釋出的量不多，吸引外商工程師至府中商圈找屋，租屋與購屋需求都有，大多找2房的電梯大樓，訴求屋齡要新、總價約2千至3千萬的物件。