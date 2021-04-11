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台積電開高薪「高學歷者」卻不屑？過來人揭關鍵：傻了嗎

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 10:52:25

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友好奇，為何台積電薪水高，「四大四中」的畢業生卻幾乎都不想去，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價近日屢創新高，不僅引起各界高度關注，也是許多求職者夢寐以求的公司之一，不過，就有一名網友好奇，台積電薪水高，為何「四大四中」的畢業生卻幾乎都不想去，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「GG薪水高，卻還是招不到人」為題發文，表示是不是從四大「台大、清大、交大、成大」、四中「中央、中興、中正、中山」畢業的人都不想做低階工作，「還是現在的人發現，年薪150萬跟100萬過的日子也差不多，沒必要為了那點錢給人壓榨」？

原PO繼續說道，所以四大四中的畢業生寧可領少一點錢，過輕鬆一點的日子，也不要GG，不禁讓他感嘆「前幾年GG還是非4大4中，現在淪落到只要你是念工程，通通都收，我看gg也走到盡頭了，該出貨了，四大四中創建的產線帝國，要崩塌了」。

▲有網友好奇，為何台積電薪水高，「四大四中」的畢業生卻幾乎都不想去，貼文一出，掀起熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友好奇，為何台積電薪水高，「四大四中」的畢業生卻幾乎都不想去，貼文一出，掀起熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，有網友指出，台積電多找些非四大四中的人也不錯，「我覺得台積電也是給後面的學校學生一個機會，很好啊。也希望台積電順便拉抬一下台灣的薪水」、「沒關係就由我們這些學店頂上去，十萬青年十萬肝，各個輪班救台灣」。

不過也釣出不少四大四中的網友回應，「四大電資跑去一線IC設計公司，光可以滑手機就贏了，薪水也不比GG少，就正常上下班，傻了才要去台積電那種高壓封閉的環境」、「我找的到年薪200萬、不用輪班，上班可以看盤的工作，為什麼要去台積電」、「除非我家沒房子，不然我真的寧願做不用加班近百萬，也不要150／200整天被電慘慘還要瘋狂加班」、「我到外商待遇也不會比gg差，環境好多了，我為什麼要待在gg」。（編輯：郭佩蓉）

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