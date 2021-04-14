嬌生新冠疫苗發生血栓事件一人死亡　美國CDC緊急宣佈暫停施打

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被美國視為新冠肺炎疫情曙光的嬌生（J&J）疫苗，傳出有嚴重不良反應事件，美國食品管制署（FDA）與疾病管制中心（CDC），緊急宣佈暫停施打。根據美國CDC最新數據，該疫苗已施打680萬劑，其中有6例出現罕見血栓與血小板異常低下，其中一名女性死亡，另一名女性仍處於危險之中。
美國FDA與CDC聯合聲明指出，這6例嚴重不良反應分佈年齡層在18至48歲之間，是在接種疫苗6-13天後出現症狀，除了顱內靜脈竇血栓（CVST）之外也有血小板低下的現象。一般血栓可使用抗凝血藥物如肝素加起治療，但顱內靜脈竇血栓較為複雜，並不適合肝素治療。美國FAD生物製劑評估研究中心主任Peter Marks 表示，在審慎考量之後，目前決定暫停施打嬌生疫苗。
血栓風險女性高於男？風險僅百萬分之一
紐約市列諾克斯山醫院（Lenox Hill）急診醫師Robert Glatter接受媒體採訪表示，嬌生生產的新冠肺炎疫苗為何會對血小板功能造成影響，並導致無法正常凝血，目前尚未有定論，也可能與疫苗使用的腺病毒載體技術有關。
美國范德比大學（Vanderbilt University）傳染病專家William Schaffner教授在報導中指出，由於AZ新冠疫苗先前也是因罕見血栓問題與死亡個案，導致歐盟諸國下令暫停施打。若疫苗機轉會影響免疫系統引發血栓問題，則女性風險會高於男性。
在目前施打的680萬劑嬌生新冠肺炎疫苗中，只有6例出現嚴重不良事件，機率約為百萬分之一，安全性仍高於預估水準。美國FDA與CDC則提醒，如果接種疫苗後出現劇烈頭痛、腹痛、下肢疼痛或呼吸急促，應盡快就醫。
嬌生疫苗只需施打一劑 將收集數據再公佈
由於嬌生疫苗只需施打一劑就能產生對新冠病毒的保護力，且成本、運輸和儲存相對容易，一度被美國政府與全球市場寄望為結束疫情的有力武器。此次美國FDA宣佈暫停施打嬌生疫苗不免引發憂慮。可推斷其處理方式與先前AZ疫苗發生血栓事件相同，待收集到更多數據，近期就會宣佈是否繼續施打嬌生疫苗。
不過美國醫界認為，衡量不良事件和罕見副作用的機率，繼續施打疫苗的益處高於風險。也有說法認為，應將疫苗限定於施打在55歲以上的新冠肺炎重症高風險族群。研判近日內美國FDA與CDC，將會公佈新的疫苗接種政策。
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以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。
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