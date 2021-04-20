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每年13,000人死於肝病！　日常保肝之道，你做到了嗎？

健康醫療網

2021-04-20 14:01:01

每年13,000人死於肝病！　日常保肝之道，你做到了嗎？
每年13,000人死於肝病！　日常保肝之道，你做到了嗎？
【健康醫療網／記者林怡亭報導】依據衛生福利部死因統計，台灣每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。國人慢性肝病、肝硬化及肝癌的肇因主要為B型肝炎及C型肝炎，據調查死於肝癌的病人中，約有70%的人為B型肝炎帶原者。

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肝病初期無症狀　發現為時已晚

衛生福利部樂生療養院衛教師林惠珍表示，由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常都為時已晚，導致治療效果不佳。林惠珍衛教師補充，若不知道自己是否有B型、C型肝炎，國民健康署針對民國55年次或以後出生且滿45歲之民眾，有提供終身1次的免費B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，此篩檢需搭配成人預防保健服務，符合資格的民眾，可多加善用此項免費篩檢服務。

保肝健康食品　挑選要謹慎

肝病可以說是台灣人的國病，因此市面上販售許多宣稱保肝的健康食品，不過挑選時千萬要小心，因為部分保肝食品其實也是靠肝臟來分解，過度攝取反而容易造成肝臟的負擔。林惠珍衛教師強調，肝炎不可怕，謹記定期追蹤最重要，務必依醫生建議定期接受追蹤、積極治療。

肝臟修復能力好　遠離壞習慣守護肝

林惠珍衛教師提醒，因為肝臟的修復能力非常好，比起狂吃保健品，不如多讓肝臟休息，平日應避免熬夜、抽菸、喝酒等不良生活作息，日常飲食上雖沒有太多限制，不過可以多攝取富含維生素的蔬菜水果與優質的蛋白質，並且少吃高油、高糖與醃漬類的食物。



資料來源：健康醫療網 每年13,000人死於肝病！　日常保肝之道，你做到了嗎？

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