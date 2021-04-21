副分局長蔡期望警廣空中開講　暢談交通詐欺與毒品

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蔡期望提及常有路旁車輛突然開啟車門而差點被「擊落」的驚險案例，表示正確開啟車門的方式極為重要，但什麼才是正確開啟車門呢？蔡副分局長呼籲，民眾應要有「兩段式開門法」的習慣：第一步，先看照後鏡再轉頭確認後方無來車；第二步，汽車駕駛人用右手開啟左車門強迫自己轉身（反之右方乘客應用左手開啟右車門），開啟約15公分，確認安全無人車，再開車門迅速下車。養成良好的開啟車門習慣，不僅能減少憾事發生的機率，更能確保用路人及自身安全。此外，也提醒汽機車騎士直行靠近路邊車輛時，也要保持安全邊際，培養料敵機先的防禦駕駛觀念。
蔡副分局長接著提醒，「投資型詐騙」已成為本(110)年度第1季三大詐騙之首，詐騙集團看準民眾欲快速獲利之心態，標榜「買空賣空」、「穩賺不賠」或「破解後台」等口號，民眾投入的本金越多，損失就越多，如有遇到上述幾點所說的投資手法，務必小心查證，也可以撥打110報案專線或是165反詐騙專線諮詢，千萬不要成為詐團眼中的肥羊！
針對校園毒品濫用議題，蔡期望提醒家長平時多關注子女日常活動與交友情形，孩子若有作息改變、情緒不穩或家中出現可疑白色粉末、奇特香菸製品等異常徵兆，務必要多加留意，切莫一時疏於關切而造成無法彌補的身心傷害。