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搭中捷被砍傷！長髮男報備「很嚴重」　女友曝對話內容：我好後悔

▲上前制止的28歲許姓長髮男子，身上有多處傷勢，被送往醫院治療。（圖／翻攝臉書魏國彥／當事人IG）
▲上前制止的28歲許姓長髮男子，身上有多處傷勢，被送往醫院治療。（圖／翻攝臉書魏國彥／當事人IG）

家庭消費中心/綜合報導

今（21）日上午台中捷運傳出「車廂砍人」事件，來自屏東的20歲洪姓嫌犯，帶著3把刀進入捷運站，隨後在車廂內亮刀攻擊其他乘客，有3人受傷，其中一位上前制止的28歲許姓長髮男子，其女友也在社群上公布兩人對話內容，心痛表示「我跟他說平常騎車危險，叫他搭捷運，結果他在捷運被砍了」。

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▲長髮許男的女友也在社群Threads上發出對話，兩人原定要相約見面，但男友在事發後傳訊息報備，表示「我被砍，今天不行了」。（圖／翻攝當事人IG）
▲長髮許男的女友也在社群Threads上發出對話，兩人原定要相約見面，但男友在事發後傳訊息報備，表示「我被砍，今天不行了」。（圖／翻攝當事人Threads）
回顧本次「中捷持刀」事件，洪姓犯嫌自水安宮捷運站上車後，突然搭車過程中，亮刀攻擊其他乘客，隨後車廂內有3名男子率先出手制止，灰衣中年男子將洪男手上的菜刀奪走，長髮許男則持續壓制洪男，臉部卻不幸遭其他小刀劃傷，當下血流不止，讓他只能跑向車廂後段，讓其他乘客進行掩護。

事發後，長髮許男的女友也在社群Threads上發出對話，兩人原定要相約見面，但男友在事發後傳訊息報備，表示「我被砍，今天不行了」。

▲10年前的今天，2014年5月21日發生「鄭捷北捷殺人案」，台北江子翠站下午才準備辦追悼會，沒想到台中捷運上午就傳出類似砍人案事件。（圖／翻攝畫面）
▲28歲許姓長髮男子（左下）上前制止持刀兇嫌。（圖／翻攝畫面）
此話一出讓女方擔憂不已「你被砍？」男友則回「很嚴重，在醫院了」。女友也在留言處透露，她因為覺得騎車危險，所以才叫男友搭捷運，怎料卻發生此事，讓她感到相當後悔。

不過大批網友則紛紛留言安慰，「這不是妳的錯，誰能想到捷運車廂內會出這種事」、「妳跟你男友都沒有錯，千萬不要自責」、「妳的男友是英雄」。

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