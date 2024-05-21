搭中捷被砍傷！長髮男報備「很嚴重」 女友曝對話內容：我好後悔
今（21）日上午台中捷運傳出「車廂砍人」事件，來自屏東的20歲洪姓嫌犯，帶著3把刀進入捷運站，隨後在車廂內亮刀攻擊其他乘客，有3人受傷，其中一位上前制止的28歲許姓長髮男子，其女友也在社群上公布兩人對話內容，心痛表示「我跟他說平常騎車危險，叫他搭捷運，結果他在捷運被砍了」。
家庭消費中心/綜合報導
回顧本次「中捷持刀」事件，洪姓犯嫌自水安宮捷運站上車後，突然搭車過程中，亮刀攻擊其他乘客，隨後車廂內有3名男子率先出手制止，灰衣中年男子將洪男手上的菜刀奪走，長髮許男則持續壓制洪男，臉部卻不幸遭其他小刀劃傷，當下血流不止，讓他只能跑向車廂後段，讓其他乘客進行掩護。
事發後，長髮許男的女友也在社群Threads上發出對話，兩人原定要相約見面，但男友在事發後傳訊息報備，表示「我被砍，今天不行了」。
此話一出讓女方擔憂不已「你被砍？」男友則回「很嚴重，在醫院了」。女友也在留言處透露，她因為覺得騎車危險，所以才叫男友搭捷運，怎料卻發生此事，讓她感到相當後悔。
不過大批網友則紛紛留言安慰，「這不是妳的錯，誰能想到捷運車廂內會出這種事」、「妳跟你男友都沒有錯，千萬不要自責」、「妳的男友是英雄」。