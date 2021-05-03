市售眼藥水治標不治本？專業醫師帶你戰勝現代文明病

上班工作長時間盯著螢幕導致眼睛乾澀糊矇的你，同時心繫著今日下班後的代辦事項、家務事，在無法立即撥空就醫的情況下，選擇上網爬文或直接到藥妝通路購買眼藥水，多半成為「自主救急」緩和眼睛不適的第一步，但「該買哪罐眼藥水才好呢？」使用市售眼藥水的風險是什麼？眼睛糊矇是乾眼疾病，還是近視加深？醫師指出，要戰勝現代文明病，唯有具備21世紀必備護眼常識。





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市售眼藥水實在太多種！當心越使用 眼睛不適症狀越嚴重

輔仁大學醫院眼科蔡佳穎醫師指出，現下市售眼藥水五花八門，有不同包裝、成份與功效，消費者可能會依照自己需求購買藥水舒緩眼睛不適，但各式眼藥水中成分不一，例如有些添加血管收縮劑的市售眼藥水，使用後雖暫時能緩和眼睛紅及不適現象長期使用可能反而導致眼睛充血更嚴重，其實造成眼睛不適的因素很多，例如結膜炎、乾眼症或是睫毛倒插導致眼睛角膜破損等等，若常有眼睛不適狀況，建議還是請醫師診察，找出原因，才能做有效治療。」





BAK(苯扎氯銨Benzalkonium chloride，簡稱BAK)，是眼藥水中常見的防腐劑，防腐劑可維持眼藥水穩定性，但長期過度使用含BKA防腐劑的眼藥水，可能會導致眼表面乾澀、發炎。根據2019年全台護眼趨勢調查結果，全國有81%民眾有眼疾，且在高頻率使用眼藥水或3C產品工作的生活型態之下，乾眼疾病躍升為常見三大眼疾之一，卡在沒時間看醫生的你，是否有更安心「就近滅火」的選擇？





蔡醫師貼心提點，適當休息還是非常重要的，針對不適症狀如乾癢、長時間用眼後視力模糊，建議在就醫後依照處方用藥，現今處方的人工淚液經過改良，使用的防腐劑大多不再使用會造成乾澀的BAK，患者可照指示安心使用；若臨時眼睛不適想自行點藥緩解症狀，不含防腐劑人工淚液是個選擇。診間曾有患者分享自己在醫師指示下使用人工淚液一至兩個月後，乾眼症狀與模糊感逐漸改善，不再造成生活困擾，也對治療產生信心。不過蔡醫師也建議，需要妥善區別眼睛的「糊矇感」，到底是近視？或是乾眼疾病呢？





▲針對乾眼疾病狀所帶來的模糊感，醫師建議使用人工淚液舒緩不適。（圖／品牌提供）

「糊矇族」請安心使用人工淚液

對乾眼疾病者來說，在醫師指示下固定使用人工淚液，並搭配良好用眼習慣，可改善乾眼症狀。「醫師會針對病患症狀嚴重程度以及對治療的反應，開立不同種類的人工淚液或藥品。現今的人工淚液或淚膏，大多使用不會對眼表面造成傷害的防腐劑，患者可在醫師指示下安心使用。若需長期使用的患者仍有不適或疑慮，也可選擇不含防腐劑人工淚液。」不含防腐劑人工淚液有多種選擇，含有長效保濕因子的人工淚液產品，能夠延長淚液停留在眼睛表面的時間。最後蔡醫師也提醒，「藥品或人工淚液均各有保存方式說明，人工淚液雖不需低溫保存，還是要注意使用時不要染污，以免增加感染風險」。





▲乾眼症所帶來的影響與不適，遠遠大於一般人的想像。（圖／品牌提供）

生活雖然忙碌，只要養成良好使用人工淚液的習慣，就能輕鬆向都市糊矇族說掰掰，也讓雙眼獲得更好的待遇！





▲醫師教你挑選優質人工淚液三步驟。（圖／資料照片）