抗體無效？巴西39歲病患　先後感染2款變種病毒亡

▲巴西的新冠疫情相當嚴重，變種病毒更讓情況雪上加霜。有巴西大學近日發表研究報告指出，當地有名39歲男子因2度感染不同的變種病毒而亡，懷疑是抗體失效的結果。圖為里約熱內盧一處醫院收治新冠患者的病房。（圖／美聯社／達志影像）
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▲巴西的新冠疫情相當嚴重，變種病毒更讓情況雪上加霜。有巴西大學近日發表研究報告指出，當地有名39歲男子因2度感染不同的變種病毒而亡，懷疑是抗體失效的結果。圖為里約熱內盧一處醫院收治新冠患者的病房。（圖／美聯社／達志影像）
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-24 07:30:50
新冠肺炎讓各國聞之色變，除了疫苗和治療藥物，患者康復後的抗體及免疫能力也是醫學探討的重點之一。然而，近日有巴西媒體報導稱，巴西一名39歲男患者，去年年底至今年年初曾2度感染新冠肺炎，但疑似是因首次感染的抗體失效，導致他在第2次染疫時仍不幸病逝。
綜合《BNO News》等外媒報導，巴西菲瓦萊大學(Feevale University)分子微生物實驗室最新研究顯示，巴西出現2度感染變種病毒後疫歿的案例。死者是一名住在南里約格蘭德州(Rio Grande do Sul)的39歲男性，生前患有糖尿病及慢性心血管疾病，於2020年11月30日第1次感染巴西變種P1病毒，當時屬於無症狀患者，並順利痊癒；但今年3月中旬他再次染疫，感染另一種P2變種病毒株。
這名男子第2次感染後，相繼出現疲倦、呼吸困難等症狀，血氧濃度還低於95%，最後被送往加護病房插管治療，最終於3月19日去世；研究團隊比對他體內的P1病毒株與P2病毒株，察覺這兩種病毒入侵人體細胞的棘蛋白上，都帶有E484K變異基因。
研究並指出，2度感染的案例是存在，但並不常見，重複感染2款變種病毒則更罕見，且大多數病患第2次感染時，由於體內已經有抗體，通常症狀也不會太嚴重；但本文所提到的巴西男子病情卻迅速惡化，最後甚至不幸喪命，也讓醫學界更加難以捉摸新冠病毒特性。
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