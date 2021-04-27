高雄海洋產業重鎮最後一塊拼圖　「離岸工程中心」動土

近年來政府主力推動前瞻基礎建設計畫項下的綠能建設，於106年核定於興達港設置「海洋科技產業創新專區」，一期工程已於110年1月正式開幕啟用、二期工程「離岸工程中心」為海洋工程技術發展關鍵設施。今（27）由經濟部主任秘書陳怡鈴擔任主祭，與高雄市長陳其邁等貴賓，一同於專區內舉行「離岸工程中心」動土典禮，共同見證首座國家級模擬實海域場域建置之啟動。





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陳其邁致詞時表示，打造2025非核家園或是百分之二十的綠電，發展離岸風電為最重要核心之一，離岸風電從科技創新至人才培育及整體研發工程技術，中央與地方加速整合執行，離岸工程中心可謂最後一塊拼圖，整合先前已落成的海洋科技產業創新研發中心與海洋科技工程人才培訓及認證中心，超前部署能源政策，共同打造高雄為海洋產業重鎮。而高雄的海洋科技產業、5G AIoT產業及開發中的橋科，將成為未來整個產業發展三大重點。





▲離岸風電從科技創新至人才培育及整體研發工程技術，中央與地方加速整合執行，離岸工程中心可謂最後一塊拼圖。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.27）

金屬中心執行長林秋豐指出，「離岸工程中心」除了主體深水池外，重要設施包括L型拍拉式造波設備等。未來「離岸工程中心」可以提供多元產業服務，除了縮尺模型之實海域模擬測試外，亦可提供潛水員訓練、水下載具駕駛員訓練、水下儀器設備測試或校正、水下結構檢測或維修模擬訓練等，並將結合國內外學研能量，持續擴大深水池之潛力應用領域，包含再生能源、海事工程、海洋儀器、離岸結構物、安全防禦與學術研究等，發揮此國家級研發設施之效益，加速國內產業發展之目標。



