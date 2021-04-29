特企／迎向萬坪朝陽公園　日系精工捷運綠線

日本職人監造，日系精工代表

在台灣，「日系精工」四字可謂品質保證。2021年，績優上櫃亞昕集團（股票代號：5213）登高一呼，為桃園小檜溪重劃區引進新日系見築，敦聘曾在竹中工務店任職超過40載的專業工務長──田中純夫擔綱營造顧問；並導入日本頂級飯店設計思維，「亞昕一見」的出現，必讓北北桃菁英一見傾心。





我是廣告 請繼續往下閱讀

萬坪公園首排，近綠線G08站

小檜溪重劃區（又名青溪特區）是桃園所有新興城區中，最具潛力的明日之星「亞昕一見」迎向境內綠肺──朝陽公園第一排，既是萬坪森鄰，亦享恆久棟距。綠線G08站近在咫尺，待2025年竣工後即刻晉升捷運宅，漲勢可期。日常採買亦有藝文特區、中正商圈、站前商圈、大業路新光三越等豐沛資源，生活圈涵蓋南崁溪水岸、虎頭山名勝以及三民運動公園、第一河濱公園、單車林蔭道等休憩據點⋯⋯近15%綠覆率，加上高達230%建築容積率以及比照全球一線都心的軟硬體設計，環境圍塑無可挑剔。





Aman Tokyo美學，簡約的奢華

繼「亞昕向陽」後，亞昕集團秉持進化信念，為「亞昕一見」再添亮點。全區師法Aman Tokyo（東京安縵酒店）的日式風格，Aman一字於梵語中為「和平、安靜」之意，演繹高雅的空間氛圍。基座嚴選稻田白石材，咖啡色磚底質上，只見立體框架以縱橫線條、跳層露台之形貌靈活躍動，豐富卻不繁複的立面語彙，完美詮釋專屬於都會的低調奢華。三面臨路、沿街退縮5米拉出寬朗綠蔭步道，整座社區彷若鬧中取靜的城市綠洲，令人神往。





林蔭廣場中庭花園、無邊際泳池

「亞昕一見」全區分為兩棟，善用建築座向佈設雙入口廣場，林蔭景深串連約400坪花園苑落，營造庭院深深的器度。綠境四季皆有風情，春櫻、夏樟、秋楓以及冬日裡依舊顧盼生姿的落羽松，演繹大自然的變化萬千。無邊際泳池、藝術噴泉、涼亭與和式休憩區自成端景。適逢春暖花開，「亞昕一見」盛大公開，2-4房新日系見築寸寸精雕，歡迎闔家蒞臨品鑑，感受一見鍾情的悸動。



