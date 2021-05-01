火星旅行不是夢　先有人工冬眠技術才能成行

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此外，太空船必須攜帶糧食等物資，飛行時必須節省燃料，可用路線名為赫曼轉移軌道，在地球和火星位置最好時升空，抵達目的地約需260天。任務結束後，當太空船要從火星返回地球時，必須在兩邊位置關係最好時再出發，必須等一年以上，回程也約需260天經赫曼轉移軌道返航。簡單來說，從出發到回來最少需要2年8個月。
目前美國的目標是在2030年代的火星載人探測任務，即使過程順利，太空中也到處都是危險的放射線，因此也必須解決其在飛行時影響健康的問題。
歐洲太空總署（European Space Agency）表示，太空人如果能在航向火星途中進入冬眠狀態，能夠有逘減輕太空旅行對人體的損害，但對於大腦的影響仍需進一步研究。
牛津大學（Oxford University）神經科學副教授維亞佐夫斯基（Vladyslav Vyazovskiy）教授所領導的研究團隊聲稱，太空人若長時間待在密閉的太空船中，恐對身心健康造成傷害，如果能夠進入宛如冬眠般的「停滯狀態」，可望減輕負面影響。
維亞佐夫斯基表示，「想像你需要長途飛行前往火星，會需要攜帶多少燃料、水和氧氣？如果在高度密閉的環境中一直處於清醒狀態，對心理健康會產生巨大影響，因此讓太空人進入停滯狀態確實是有利的。」他也提到了冬眠技術的可行性，「大腦可能會進入類似麻醉、睡眠或昏迷的狀態，但仍需要更多研究來釐清大腦冬眠下的狀況。」
據了解，冬眠是長時間降低活動頻率的生理狀態，在冬眠狀態下，人體的代謝和呼吸頻率功能都會顯著減慢、體溫也會下降。地球上許多動物都有冬眠的習慣，並不是罕見的情況。然而，雖然人類可以藉由服藥進入冬眠，但並非長久之計，科學家認為，如果人類能向動物學習如何自發性地進入冬眠，對於未來的火星旅行將更有幫助。