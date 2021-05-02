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以鹹粥而言，因是將米粒熬爛成湯飯，因此一碗粥就約含有8分滿至1碗的飯，加上虱目魚、土魠魚、蚵仔、芹菜等配料，熱量就約400大卡。張麗娟營養師指出，這時若又再配上一根熱量約270大卡油條，就等於將700大卡的早餐吃下肚，其實愛吃鹹粥的朋友，不妨可選擇虱目魚鹹粥搭配燙青菜，或是白飯、魚皮湯、燙青菜，這樣組合大概約450大卡，又能吃到足夠營養。
享受台南牛肉湯當早餐 吃小碗不沾醬少負擔
張麗娟營養師強調，若為台南排隊美食之一的牛肉湯，可選擇小碗牛肉湯，約2兩肉，且不要沾醬，且以白飯取代油脂高的肉燥飯，再搭配炒青菜，就能達到均衡飲食的目的；至於菜（肉）粽雖然能快速解決又能吃飽，但一顆熱量約450至700大卡，即使選擇素粽，花生及素料熱量也不低，因此應適量攝取即可。
蛋白質蔬果不能少 早餐營養又健康
但早餐到底要怎麼吃，才能健康又無負擔呢？其實可掌握「三有、一沒有」原則。張麗娟營養師建議，包括有碳水化合物的能量、有優質蛋白質的活力以及有蔬菜水果的均衡，且沒有不利健康的高脂肪食物、油炸食物，就能吃得營養又健康，迎接新的一天。
資料來源：健康醫療網 早餐如何吃出健康無負擔？ 掌握「三有、一沒有」
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