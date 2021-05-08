影／直擊旅遊泡泡防疫高規格！台灣旅客比帛琉居民還緊張

帛琉旅遊泡泡團
▲帛琉旅遊泡泡首發團返台，但旅客在抵達桃園機場後，做了不少重複的檢疫通關流程。（圖／記者吳承翰攝，2021.04.04）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-08 09:10:00

台灣、帛琉日前因為疫情獲得控制，兩國得以開啟「旅遊泡泡」，在當時是領先全球的突破，為了能讓這個模式維繫，並給後續的旅遊泡泡做示範，台帛旅遊泡泡的防疫相當嚴謹，《NOWnews今日新聞》以第一人稱視角，帶領讀者走了一回旅遊泡泡最高規格防疫路線。

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和一般旅程相比，旅遊泡泡確實多了不少限制，像是平常旅遊，上飛機前2個小時到機場就好，但旅遊泡泡首發團當天卻是提早了5個小時，為的就是做PCR篩檢，需要一些等待時間。

疫情期間，機場並非完全停止運轉，免稅店上班的員工便指出，疫情爆發之後生意一落千丈，每天只剩數百人的商務客往返，和過往相比落差十分大，但也表示仍有數百人的規模從境外返台，即便人還在台灣，但防疫之戰從機場就開始，全程口罩都要掛著，只有用餐時間才能取下。

▲在搭乘往返的航班時，空服員會穿上防護衣、戴面罩，防疫規格相當高。（圖／記者吳承翰攝）
▲在搭乘往返的航班時，空服員會穿上防護衣、戴面罩，防疫規格相當高。（圖／記者吳承翰攝）
而這口罩，一戴上去就拿不下來了，一路從上飛機、下飛機、到旅館check in，時間長達12小時，除了飛機上短暫的用餐時間可以拿下，幾乎所有的時間都是戴著口罩，下一次可以「Mask Free」，已經是進入帛琉老爺酒店餐廳，取餐進食的時候了。

▲在入境帛琉後，進入餐廳前都需要測量體溫，而口罩也需要等到菜上桌後才能摘下。（圖／記者吳承翰攝）
▲在入境帛琉後，進入餐廳前都需要測量體溫，而口罩也需要等到菜上桌後才能摘下。（圖／記者吳承翰攝）
除了口罩是標準配備之外，進餐廳要用酒精清潔手部，清潔完還要戴上塑膠手套，並且測量體溫、做紀錄。旅途的第一天，整個旅遊團都還在適應旅遊泡泡的防疫標準，直到用餐完畢回房休息後，眾人才得以喘息。

而在旅遊核心的第二、三天，下海進行浮潛時，在船上戴上口罩、下水前才脫下來執行起來實在太難，出海是難得可以長時間不戴口罩，好好地用最舒服、自在的狀態，去體驗這趟旅遊的時機，帛琉的海景也沒讓人失望，以行程安排來看，確實是在疫情時代下，相當值得的體驗。

但回到飯店，上了岸不久，眾人在回房稍作沖洗後，再度出房門口罩戴上，才能搭乘遊覽車離開飯店，到餐廳用餐。

而在當地能接觸到帛琉人、或在帛琉做生意台商的機會，便是每晚用餐後的逛街行程，以及最後一日的市區導覽行程。對於帛琉人來說，時隔一年終於有觀光客，對他們來說是大事，面對到旅遊團成員，他們的態度比較像是好奇（若在台灣得知有人剛從國外回來應該會相當恐懼），也並不會拒絕與台灣人接觸。

▲對帛琉人來說，台灣旅客可說是「來自疫區」，但從接觸的反應來看，他們並不會像台灣人一樣對來自外國的人充滿恐懼。（圖／記者吳承翰攝）
▲對帛琉人來說，台灣旅客可說是「來自疫區」，但從接觸的反應來看，他們並不會像台灣人一樣對來自外國的人充滿恐懼。（圖／記者吳承翰攝）
但對旅客而言，真正的考驗是從回到台灣之後才開始，首發團適用的可能是旅遊泡泡中最嚴厲的版本，返台後除了強化版自主健康管理，對於許多跟家人同住、共用衛浴設備的人來說，面臨的是5天有家歸不得的窘境，而返台後過5天要進行第二次PCR檢測，也大大增加了旅遊成本。

▲在泡泡團回國後，機場防疫人員會立刻在旅客經過的路線消毒。（圖／記者吳承翰攝）
▲在泡泡團回國後，機場防疫人員會立刻在旅客經過的路線消毒。（圖／記者吳承翰攝）
對於旅遊泡泡的前景，在旅遊的途中，《NOWnews今日新聞》所接觸到的台商中，便有人認為有許多防疫措施太過多餘，恐成旅遊泡泡做大規模的累贅，他們直言「既然旅客在台灣做過PCR篩檢都沒有問題」，來到0確診的帛琉，為什麼回去就會有確診的機會？

 

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