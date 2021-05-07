Palladium、Michelin 二度聯手！推「PAMPA X TECH - ALL WEATHER全天候概念系列」

Palladium、Michelin 二度聯手！推「PAMPA X TECH - ALL WEATHER全天候概念系列」
▲ Palladium、Michelin 二度聯手！推「PAMPA X TECH - ALL WEATHER全天候概念系列」

2GameSome - 有車賞

2021-05-07 11:55:00

法國軍靴品牌 Palladium 以飛機輪胎大底與防水科技聞名全球，2020 年秋冬曾攜手輪胎品牌 Michelin 共同打造科技聯名系列「PAMPA X TECH - All Weather全天候概念系列 : PAMPA X TECH WP+」。今夏 Palladium 再度攜手 Michelin 突擊發售科技聯名第二彈，延續米其林輪胎獨家胎紋科技大底，進化搭載「一片式快穿鞋口設計」，可輕鬆調整鞋口快速穿脫，更提供全方位的防水體驗；全系列一口氣推出了四款科技潮流配色，5 月 6 日全台正式發售。

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PAMPA X TECH - ALL WEATHER 全天候概念系列」科技聯名第二彈 必看亮點：

  • 米其林輪胎大底，源自米其林獨特 V 字形胎紋設計，穩定、耐磨及抓地力全面提升。
  • 一片式快穿鞋口設計，防水零死角，一秒輕鬆套上，打破靴款不易穿脫的刻板印象。
  • 無縫熱壓技術x再生防水科技織料 x吸濕排汗網眼內裡，透氣舒適腳感全面提升。
PAMPA X TECH WP+」平衡科技 X 潮流 X 舒適

延續 Palladium 經典橘標防水性能與 Michelin 米其林輪胎科技，2021 夏季全新推出的科技聯名款「PAMPA X TECH WP+」從鞋口至鞋底，整雙靴款承載了滿滿重點科技。鞋口採用一片式快穿設計，輕鬆拉開鞋口，靴款快速穿脫一套就走，加上一體成形的鞋口與鞋舌，使得防水更加零死角；鞋面則搭載超薄再生防水纖維面料，鞋內裡則採用蜂巢式彈力透氣鞋墊加上 DRI-LEX Eco 再生吸濕排汗內裡，大幅提升長時間穿著時的透氣度與行走舒適度，展現潮流細節同時兼顧全天候舒適；鞋底更全面翻玩米其林輪胎設計，加入了米其林輪胎的雕塑設計，處處可見輪胎的設計巧思，大底首先導入了米其林胎紋上的 3D 花紋刀槽設計，鞋中底加入了寬凹槽設計，使每個步伐更加靈活；而鞋頭及鞋後跟則做了加寬設計，使靴款達到耐磨、耐用、舒適、穩定等全方位機能，種種科技細節提供面對多變環境的全天候適應力，帶領新世代城市探索者制霸全天候。

大玩高端機能潮流 科技潮流色四色齊發站上潮流最前線

本次突擊發售的全新「PAMPA X TECH WP+」一口氣亮相了四款科技潮流配色，此次特別推出以奔馳賽車為靈感的競速橘、代表 Palladium 經典軍風精神的軍事綠、能滿足全天候潮流穿搭的百搭科技黑、以及專為米其林寶寶發想設計的潮流白

PAMPA X TECH WP+ :  ALL WEATHER全天候概念系列 」全新形象影片搶先釋出

全新形象影片中可見城市探索者們穿著 PAMPA X TECH WP+ 系列鞋款，探索城市下水道深處，恣意遊走展現不羈態度，「PAMPA X TECH WP+」不僅色系使用上潮流感滿點、更平衡了科技、潮流、舒適，三大關鍵，大幅提升行走體驗，讓每個探索城市的腳步更加靈活穩健，不論晴、雨、雪，「PAMPA X TECH WP+」都能輕鬆滿足高端潮流玩家的全天候需求。

穿上「PAMPA X TECH WP+」即有機會贏得價值五萬元的一日賽道體驗

即日起凡購買 PAMPA X TECH 系列上網登錄發票，就有機會參加 6/11 (五)台灣米其林於台中麗寶賽道舉行一日賽道試駕體驗，抽市值 $50,000 超限量米其林賽道日席位，名額僅有 5 位。

WATERPROOFPLUS橘標防水系列PAMPA X TECH - ALL WEATHER全天候概念系列

PAMPA X TECH WP+ (MEN ONLY)

售價：NT$3,980

競速橘 / 科技黑潮流白軍事綠

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