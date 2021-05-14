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維生素 C 是人體必要的微量營養素之一，在體內扮演抗氧化劑和多種酵素的輔因子，維生素 C 可以幫助提升免疫力，透過方式包含增強我們抵抗外來病菌的第一道防線，也就是增強皮膚上皮細胞屏障的完整性、扮演抗氧化劑，抵抗環境的氧化壓力，並且促進特定免疫細胞的分化和增值。
維生素 C 的缺乏會導致免疫力下降，也有更高的機率發生感染，因此我們必須在飲食中補充足夠（但不過量！）的維生素 C，在非常時期維護自己的免疫力！
維生素 C 蔬果排行
大家印象中維生素 C 維生素 C 最高的來源可能是檸檬（每百克 34 mg）、柑橘類（每百克約 25.5 mg）或金黃奇異果（每百克 90 mg），但其實台灣本土就盛產的芭樂才是維生素 C 之冠，尤其是紅心芭樂，大約八分之一顆（50 公克）就達成人一天的建議量！
維生素 C 從水果吃就夠
雖然知道維生素 C 對於免疫是有直接的關係，不過其實如果均衡的攝取蔬菜及水果，就可以從天然食材中攝取足夠，不一定需要從補充劑中攝取，過量的維生素 C 反而會加重身體負擔或提高腎結石的風險，。
除了維生素 C 別忘了補充蛋白質
目前研究還無法直接證實維生素 C 對於新冠肺炎的預防或治療，但在疫情風險持續上升的同時，讓自己有良好的免疫系統顯得更重要，除了維生素 C 之外，足夠的蛋白質也和免疫息息相關，體內的抗體和白血球都需要由蛋白質組成，記得每餐吃到一掌心的豆魚蛋肉類，更重要的是，謹慎防疫但不恐慌、保持心情正向才是最佳防護罩！
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情拉警報！提升免疫力不能等 維生素 C 排行這樣吃
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