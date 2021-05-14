  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情拉警報！提升免疫力不能等 維生素 C 排行這樣吃

疫情拉警報！提升免疫力不能等 維生素 C 排行這樣吃
疫情拉警報！提升免疫力不能等 維生素 C 排行這樣吃

Heho健康

2021-05-14 18:01:30

新冠肺炎疫情持續升溫，陳時中坦言這是最疫情嚴峻的時刻，在全民一起攜手共度疫情的同時，更要積極地讓自己的免疫力守護更升級。維生素 C 是守護免疫系統的一大功臣，應該怎麼吃才夠？

我是廣告 請繼續往下閱讀
維生素 C 不能少 維護免疫力！

維生素 C 是人體必要的微量營養素之一，在體內扮演抗氧化劑和多種酵素的輔因子，維生素 C 可以幫助提升免疫力，透過方式包含增強我們抵抗外來病菌的第一道防線，也就是增強皮膚上皮細胞屏障的完整性、扮演抗氧化劑，抵抗環境的氧化壓力，並且促進特定免疫細胞的分化和增值。

維生素 C 的缺乏會導致免疫力下降，也有更高的機率發生感染，因此我們必須在飲食中補充足夠（但不過量！）的維生素 C，在非常時期維護自己的免疫力！

維生素 C 蔬果排行

大家印象中維生素 C 維生素 C 最高的來源可能是檸檬（每百克 34 mg）、柑橘類（每百克約 25.5 mg）或金黃奇異果（每百克 90 mg），但其實台灣本土就盛產的芭樂才是維生素 C 之冠，尤其是紅心芭樂，大約八分之一顆（50 公克）就達成人一天的建議量！


維生素 C 從水果吃就夠 

雖然知道維生素 C 對於免疫是有直接的關係，不過其實如果均衡的攝取蔬菜及水果，就可以從天然食材中攝取足夠，不一定需要從補充劑中攝取，過量的維生素 C 反而會加重身體負擔或提高腎結石的風險，。



除了維生素 C 別忘了補充蛋白質

目前研究還無法直接證實維生素 C 對於新冠肺炎的預防或治療，但在疫情風險持續上升的同時，讓自己有良好的免疫系統顯得更重要，除了維生素 C 之外，足夠的蛋白質也和免疫息息相關，體內的抗體和白血球都需要由蛋白質組成，記得每餐吃到一掌心的豆魚蛋肉類，更重要的是，謹慎防疫但不恐慌、保持心情正向才是最佳防護罩！

文/吳宜庭 圖/巫俊郡



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情拉警報！提升免疫力不能等 維生素 C 排行這樣吃

這 5 大類人容易缺維生素 C，來看看你中了嗎？維生素 C 含量一覽表+常見問題精選 

孩子容易生病就喝雞精補身？營養師：3大飲食原則讓免疫力自然跟著好 

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
100%0%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
18.95%81.05%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.44%58.56%
2021-05-11-2021-05-14
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀