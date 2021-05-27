COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

公廁可能會感染新冠病毒？醫教4點自我保護

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-27 15:00:00

新冠病毒潛藏廁所？糞便含量最多

我是廣告 請繼續往下閱讀
上廁所時，COVID-19病毒剛好在廁所內，該怎麼辦？其實病毒可能潛藏在糞便中，根據國際期刊《Gastroenterology》發現，非嚴重COVID-19患者有11.8%出現胃腸道症狀；嚴重COVID-19患者有17.1%具有胃腸道症狀；所有COVID-19患者合併有胃腸道症狀的比率為17.6%。這些合併有胃腸道症狀的糞便樣本中，找到病毒的機率為48.1%，更可怕的是，這些樣本有70.3%的糞便樣本是陽性，但這些患者的呼吸道樣本採檢為陰性。

馬桶最危險？公廁是感染途徑？

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師說明，馬桶沖水時，產生的強烈湍流，會將含有病毒的氣溶膠顆粒從糞池中排出。大力沖刷生物物質，將導致霧化現象，因此，產生的生物氣溶膠，就含有病毒在糞池顆粒中。研究顯示，沖水後衝出的糞池顆粒，約40%至60%會超過馬桶蓋，尤其是公共廁所空間相對狹窄，且通風不足，也就成了COVID-19的傳播途徑。



在一項研究中，發現COVID-19患者使用廁所後，有23.8%在馬桶附近的地點，都會被病毒污染，其中病毒陽性最嚴重的就是馬桶（50%），再來是水槽、水龍頭（40%），最後才是地板（10%）。

避免使用公廁  留意4點自我保護

黃軒醫師提醒，社區感染爆發期間，盡量不要使用公共廁所，如果真的忍不住，一定要遵守防疫規定，多留意4點自我保護，避免病毒傳播。

1、進入廁所戴上口罩，因為從馬桶衝出的病毒，可以被口罩阻擋在外，更何況，不知道前面使用者是否有COVID-19病毒。

2、沖水前先放下馬桶蓋，可以大幅減少病毒從馬桶噴出的濃度。

3、使用前先清潔馬桶座圈，因為漂浮的病毒顆粒，可能已經沉澱在馬桶座圈表面上。

4、如廁後使用肥皂洗手，由於廁所內的任何物件都可能沉積病毒顆粒，上完廁所，務必使用肥皂洗手，把手擦乾再離開。





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.33%30.67%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.1%46.9%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.46%25.54%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀