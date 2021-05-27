公廁可能會感染新冠病毒？醫教4點自我保護

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬桶最危險？公廁是感染途徑？
胸腔內科/重症醫學黃軒醫師說明，馬桶沖水時，產生的強烈湍流，會將含有病毒的氣溶膠顆粒從糞池中排出。大力沖刷生物物質，將導致霧化現象，因此，產生的生物氣溶膠，就含有病毒在糞池顆粒中。研究顯示，沖水後衝出的糞池顆粒，約40%至60%會超過馬桶蓋，尤其是公共廁所空間相對狹窄，且通風不足，也就成了COVID-19的傳播途徑。
在一項研究中，發現COVID-19患者使用廁所後，有23.8%在馬桶附近的地點，都會被病毒污染，其中病毒陽性最嚴重的就是馬桶（50%），再來是水槽、水龍頭（40%），最後才是地板（10%）。
避免使用公廁 留意4點自我保護
黃軒醫師提醒，社區感染爆發期間，盡量不要使用公共廁所，如果真的忍不住，一定要遵守防疫規定，多留意4點自我保護，避免病毒傳播。
1、進入廁所戴上口罩，因為從馬桶衝出的病毒，可以被口罩阻擋在外，更何況，不知道前面使用者是否有COVID-19病毒。
2、沖水前先放下馬桶蓋，可以大幅減少病毒從馬桶噴出的濃度。
3、使用前先清潔馬桶座圈，因為漂浮的病毒顆粒，可能已經沉澱在馬桶座圈表面上。
4、如廁後使用肥皂洗手，由於廁所內的任何物件都可能沉積病毒顆粒，上完廁所，務必使用肥皂洗手，把手擦乾再離開。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。