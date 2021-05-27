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血栓副作用能破解？德科學家稱「漂浮變種蛋白」是元兇

▲AZ疫苗曾經傳出血栓副作用問題，引起多個國家停打潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲AZ疫苗曾經傳出血栓副作用問題，引起多個國家停打潮。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-27 16:36:13

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，新冠疫苗相繼問世，不過在先前由阿斯特捷利康（Astrazeneca）藥廠研發的AZ疫苗，傳出施打之後出現血栓副作用問題，引發許多國家接種疑慮，甚至有國家表示要暫停施打。不過近期有德國專家聲稱，發現造成血栓的元兇，並且提出了解決辦法。

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AZ疫苗以及嬌生疫苗（Johnson & Johnson）屬於腺病毒載體疫苗，卻在先前都傳出，施打之後出現血栓副作用問題，引發許多國家接種疑慮。腺病毒疫苗的原理是將腺病毒作為載體，將新冠病毒棘蛋白的遺傳指令傳入體內，觸發人體免疫系統運作，產生免疫反應並且製造抗體，保護身體不被感染。

根據英國《金融時報》（Financial Times）報導，德國法蘭克福大學教授馬沙勒克（Rolf Marschalek）帶領的研究團隊，發現會出現血栓副作用，問題就是出現在腺病毒載體。

馬沙勒克發現，腺病毒載體疫苗引發血栓副作用，是因為其中的「漂浮變種蛋白」所致。因為腺病毒載體會將棘突蛋白送到細胞核，而不是細胞內病毒通常製造蛋白質的地方——細胞質基質（cytosol fluid）。

一但進入細胞核，棘蛋白的某些部分會裂解分開，出現突變版本，蛋白分裂而產生突變，而無法與細胞膜結合。這些「漂浮突變蛋白」便會分泌到體內，進而引起血栓。

馬沙勒克指出，只要透過修改病毒棘蛋白的基因序列，避免它分裂，可能就可以解決血栓問題。

不同於AZ疫苗以及嬌生疫苗，屬於mRNA技術的輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）以及莫德納疫苗（Moderna），只會將病毒棘蛋白運送到細胞質而不是細胞核當中，所以就沒有類似的問題。

▲WHO批准緊急授權疫苗比較（圖／NOWnews自製圖）
▲目前世界衛生組織批准緊急授權疫苗比較。（圖／NOWnews自製圖）
馬沙勒克表示，因為嬌生疫苗與AZ疫苗相比，就比較不容易發生「分裂」，因此嬌生疫苗引發血栓的事件也相對較少。目前也將相關研究，提交給德國官方機構保羅‧埃里希研究所（Paul Ehrlich Institut）。不過有學者認為，病毒棘蛋白分裂引起血栓的因果關係仍缺少明確證據，因此需要更多科學實驗來證明這個假說。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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