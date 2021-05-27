血栓副作用能破解？德科學家稱「漂浮變種蛋白」是元兇

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，新冠疫苗相繼問世，不過在先前由阿斯特捷利康（Astrazeneca）藥廠研發的AZ疫苗，傳出施打之後出現血栓副作用問題，引發許多國家接種疑慮，甚至有國家表示要暫停施打。不過近期有德國專家聲稱，發現造成血栓的元兇，並且提出了解決辦法。





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AZ疫苗以及嬌生疫苗（Johnson & Johnson）屬於腺病毒載體疫苗，卻在先前都傳出，施打之後出現血栓副作用問題，引發許多國家接種疑慮。腺病毒疫苗的原理是將腺病毒作為載體，將新冠病毒棘蛋白的遺傳指令傳入體內，觸發人體免疫系統運作，產生免疫反應並且製造抗體，保護身體不被感染。





根據英國《金融時報》（Financial Times）報導，德國法蘭克福大學教授馬沙勒克（Rolf Marschalek）帶領的研究團隊，發現會出現血栓副作用，問題就是出現在腺病毒載體。





馬沙勒克發現，腺病毒載體疫苗引發血栓副作用，是因為其中的「漂浮變種蛋白」所致。因為腺病毒載體會將棘突蛋白送到細胞核，而不是細胞內病毒通常製造蛋白質的地方——細胞質基質（cytosol fluid）。





一但進入細胞核，棘蛋白的某些部分會裂解分開，出現突變版本，蛋白分裂而產生突變，而無法與細胞膜結合。這些「漂浮突變蛋白」便會分泌到體內，進而引起血栓。





馬沙勒克指出，只要透過修改病毒棘蛋白的基因序列，避免它分裂，可能就可以解決血栓問題。





不同於AZ疫苗以及嬌生疫苗，屬於mRNA技術的輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）以及莫德納疫苗（Moderna），只會將病毒棘蛋白運送到細胞質而不是細胞核當中，所以就沒有類似的問題。



