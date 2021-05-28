台灣本土疫情爆發　BBC：必須在「疫苗與政治」做選擇

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，雖然COVAX平台來的第二批AZ疫苗（AstraZeneca）已經交付各大醫院等疫苗施打站陸續開打，莫德納疫苗（Moderna）也抵達台灣，但是國內仍然持續鬧疫苗荒。《BBC》報導指出，雖然台灣努力爭取疫苗，但在中國提議協助後，卻讓台灣領導階層陷入病毒與政治的兩難之中。





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台灣防範新冠肺炎原本還頗有成效，但是近期卻首次碰上了危機。《BBC》一篇報導「台灣必須在病毒和政治之間做選擇」（Taiwan must choose between virus and politics），提及台灣目前疫情狀況，截至5月中旬，台灣僅只有不到1500例確診，其中12例死亡，但是現在本土確診案例急遽增加。





報導指出，台灣目前為止也只收到了70萬劑左右的疫苗，而2千3百萬的人口中，只有1％的人接種疫苗，疫情升溫更讓台灣製政府意識到，必須要靠疫苗來遏止疫情。此時北京方面也明確表態，願意提供台灣所需的疫苗。但對台灣來說「因為雙方在政治上對立，點頭答應並不是個容易的政治決定」。





《BBC》引述英國倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies, SOAS）教授曾銳生（Steve Tsang）的說法，指出目前的情況就是「中國不會有損失，台灣也贏不了」的狀況。曾銳生表示，如果台灣接受中國疫苗，會顯得北京政府比起台灣領導階層更能照顧台灣民眾。而台灣如果拒絕接受，又會顯得政府好像不重視自己人民的健康。曾銳生進一步指出，在這樣的情況下，「台灣最後看起來可能真的會很糟」。





▲ 《BBC》表示蔡英文將中國描繪成一個阻礙，而非幫助。（圖/記者朱永強攝，2021.05.06）

儘管總統蔡英文以及衛福部長陳時中都宣布疫苗抵達時程，但是社會上仍然不斷有接受中國疫苗的呼聲。國民黨前主席洪秀柱向蔡英文喊話，「真正的敵人是病毒，不是北京」，呼籲政府盡快接受中國疫苗。而中國官媒《環球時報》也施加壓力，在報導中指控蔡英文忽略中國的善意以及人民對於疫苗的渴望。《BBC》指出，蔡英文將中國描繪成一個阻礙，而非幫助。





不過曾銳生認為，不管用什麼方式解決疫苗問題，蔡英文最終都能度過困境。有部分原因是，許多台灣人擔心疫苗的安全性和效力，因而不想接種中國疫苗。另外曾銳生指出，目前台灣疫情仍然在可控範圍，而台灣先前防疫做得好，應該能將病例數維持在相對低點，進而避免疫苗難題給蔡英文帶來長期政治傷害。









