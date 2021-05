台灣本土疫情爆發　BBC：必須在「疫苗與政治」做選擇

台灣新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒,雖然COVAX平台來的第二批AZ疫苗(AstraZeneca)已經交付各大醫院等疫苗施打站陸續開打,莫德納疫苗(Moderna)也抵達台灣,但是國內仍然持續鬧疫苗荒。《BBC》報導指出,雖然台灣努力爭取疫苗,但在中國提議協助後,卻讓台灣領導階層陷入病毒與政治的兩難之中。





台灣防範新冠肺炎原本還頗有成效,但是近期卻首次碰上了危機。《BBC》一篇報導「台灣必須在病毒和政治之間做選擇」(Taiwan must choose between virus and politics),提及台灣目前疫情狀況,截至5月中旬,台灣僅只有不到1500例確診,其中12例死亡,但是現在本土確診案例急遽增加。





報導指出,台灣目前為止也只收到了70萬劑左右的疫苗,而2千3百萬的人口中,只有1%的人接種疫苗,疫情升溫更讓台灣製政府意識到,必須要靠疫苗來遏止疫情。此時北京方面也明確表態,願意提供台灣所需的疫苗。但對台灣來說「因為雙方在政治上對立,點頭答應並不是個容易的政治決定」。





《BBC》引述英國倫敦大學亞非學院(School of Oriental and African Studies, SOAS)教授曾銳生(Steve Tsang)的說法,指出目前的情況就是「中國不會有損失,台灣也贏不了」的狀況。曾銳生表示,如果台灣接受中國疫苗,會顯得北京政府比起台灣領導階層更能照顧台灣民眾。而台灣如果拒絕接受,又會顯得政府好像不重視自己人民的健康。曾銳生進一步指出,在這樣的情況下,「台灣最後看起來可能真的會很糟」。





▲ 《BBC》表示蔡英文將中國描繪成一個阻礙,而非幫助。(圖/記者朱永強攝,2021.05.06)

儘管總統蔡英文以及衛福部長陳時中都宣布疫苗抵達時程,但是社會上仍然不斷有接受中國疫苗的呼聲。國民黨前主席洪秀柱向蔡英文喊話,「真正的敵人是病毒,不是北京」,呼籲政府盡快接受中國疫苗。而中國官媒《環球時報》也施加壓力,在報導中指控蔡英文忽略中國的善意以及人民對於疫苗的渴望。《BBC》指出,蔡英文將中國描繪成一個阻礙,而非幫助。





不過曾銳生認為,不管用什麼方式解決疫苗問題,蔡英文最終都能度過困境。有部分原因是,許多台灣人擔心疫苗的安全性和效力,因而不想接種中國疫苗。另外曾銳生指出,目前台灣疫情仍然在可控範圍,而台灣先前防疫做得好,應該能將病例數維持在相對低點,進而避免疫苗難題給蔡英文帶來長期政治傷害。