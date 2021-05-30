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美助理防長提名人：特戰部隊可訓練台軍對抗共軍

▲美國國防部助理部長提名人梅爾於國會聽證時表示，美方應積極考慮協助台灣強化作戰能力，建議調動特種部隊訓練台灣軍隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國防部助理部長提名人梅爾於國會聽證時表示，美方應積極考慮協助台灣強化作戰能力，建議調動特種部隊訓練台灣軍隊。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-30 08:54:36

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部助理部長提名人梅爾（Christopher Maier）27日在國會聽證會中說，美國應積極考慮協助台灣強化非正規作戰能力，並可出動特戰部隊協助台軍精進戰技，以對抗敵人可能發動的兩棲進犯行動。

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香港英文「南華早報」（South China MorningPost）報導，提名接任主管特種作戰和低度衝突助理防長的梅爾說，「我確實認為，這是我們應積極考慮的作法，因為當我們想到我們所能動用的各種軍力優劣時，（特種部隊）是個要角。」

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）在聽證會中也提出一個構想，即美國特種部隊可助台灣一臂之力，如同美國特種部隊曾協助波羅的海國家強化戰力，以抵擋俄羅斯入侵。

對此，梅爾表示，美國特戰部隊可協助台灣軍隊精進戰技，以對抗比如敵人可能發動的兩棲進攻。他並指出，資訊戰是個重要領域，特戰人員在這方面可協助傳統部隊嚇阻中國入侵。

對於梅爾的言論，廈門大學台灣研究院法律研究所所長季燁表，這只會傷害到本已緊張的兩岸關係。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正則說，梅爾的主張足以強化台灣對抗中國的戰力，但也將導致兩岸關係更惡化。

台灣軍隊低調接受美方訓練已行之多年，美方並遵照「台灣關係法」（Taiwan Relations Ac）的規定，出售台灣坦克車與直升機等軍備。

中國正不斷強化軍力，以配合與日俱增的經濟實力。平日會透過在台灣近海舉行軍演來展示軍力，包括兩棲登陸和奪島攻擊等課目。

自去年9月中旬以來，北京幾乎天天出動軍機侵擾台灣，並曾在一天之內出動25架軍機。這些軍事活動引起台灣與國際社會不安，令人擔心北京將發動奇襲，併吞台灣。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）11000529

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