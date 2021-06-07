疫情延燒居家辦公成常態？研究：恐凸顯住屋貧富差距

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，不少企業紛紛要求員工在家裡上班，降低被病毒感染的風險。但最近有一項研究顯示，居家上班（work from home）可能會凸顯出員工居家環境的貧富差距，如果在疫情之後繼續執行，恐怕還會引起社會動盪。





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根據《德國之聲》報導，德國達姆施塔特工業大學（TU Darmstadt）最近針對居家辦公風險進行調查，分別在2020年的6月、8月、10月時，訪問952名員工，了解員工對於居家辦公的看法以及效率。





在疫情大流行之前，德國已經有不少人居家工作，人數超乎外界認知。但是知識性相關工作，並沒有外界所想的那麼容易在家完成辦公。有超過三分之一的員工表示，居家辦公的效率遠低於在辦公室工作。其中居住環境是主要因素之一。





報導指出，並非所有人都會因為居家辦公感到開心，尤其是住在小套房、必須長時間採用網路科技進行居家辦公，同時還得在照顧小孩和讓小孩在家上課之間取得平衡，居家辦公可能反而會成為持續的壓力。如果還沒有獨立的書房，得將客廳、餐廳或是臥室當作是家用辦公室，壓力就更大了。





達姆施塔特工業大學房地產經濟和建築管理系主任普夫努爾（Andreas Pfnür）強調「人們在生活方式在很大程度上決定了他們是否能夠有效居家辦公。住房情況比工作類型或孩子數量更關鍵。」他表示，被訪問的對象如果對於自己的居住環境越滿意，居家辦公的效率和滿意度就會越高。





不過研究也顯示，不僅只有居住環境較佳或是有獨立書房的人，對於居家辦公更滿意、更成功。薪資水準較高、有多年工作經驗的員工，在居家辦公也表現良好。但反觀單身或是較年輕的員工，往往居住環境較小，因而會抱怨孤單、與辦公同事之間缺乏互動。





研究顯示出，居家辦公的模式不能隨意持續，傳統的辦公室模式還是得存在。達姆施塔特工業大學研究人員發現，居家辦公的環境必須要有相應的條件，例如不可缺少良好家庭辦公設備；居家辦公必須是出自於員工自願。如果公共部門和雇主不能因時制宜，居家辦公恐怕會造成社會亂象。





普夫努爾警告，居家辦公開啟了一條兩級社會的道路，「有的員工擁有誘人工作、可以舒適地在家完成；而有些人生活環境較差，居家辦公宛如受罪，更難有效率」。普夫努爾指出，「居家辦公正成為新工作世界中，一種贏家的身份象徵」。



