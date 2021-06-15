▲ Porsche Taycan Cross Turismo 大秀極端性能，穿越機大師帶你看

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影片系列名為 Drive2Extremes，攝於兩條一模一樣的賽道，但地點分別在沙漠中的阿拉伯聯合大公國「里瓦」(Liwa) ，以及芬蘭「列維」(Levi)，後者位於北極圈以北、覆滿冰雪的冰湖。本次拍攝主題是 Taycan Cross Turismo 在兩種完全相反的環境下的超群表現，而引領這趟視覺之旅的是以「Johnny FPV」這個名字揚名世界的天才無人機攝影師 Johnny Schaer。為了呈現史上第一輛電動跨界豪華旅行車 —— 保時捷 Taycan Cross Turismo 的優越性能，主影片採用開創性的 FPV 無人機攝影技術，捕捉史詩般令人震撼的駕駛畫面、極端環境下震懾人心的自然美景、以及具有信服力的真實表演。Drive2Extremes 計畫的成功與視覺效果的吸引力歸功於年輕才華的獨特結合，在無人機創新者 Johnny Schaer、艾美獎導演 Nicholas Schrunk、專業賽車手與保時捷駕駛教練 Jukka Honkavuori 的攜手合作下，兩個截然不同的世界得以在影片中融合，同時呈現出列維的嚴寒與里瓦的酷熱。





Taycan Cross Turismo 代表的是『冒險』與『有活力的生活方式』，這款車代表創新、刺激，並滿載著保時捷的基因。透過這項領先業界的創作，凸顯全新 Taycan Cross Turismo 強大的多功能性與耐用度表現，以實現具創造力、企圖心與獨立性的生活方式。憑藉其越野元素與標竿性的表現，並結合保時捷典型的舒適性與創新設計，保時捷 Taycan Cross Turismo 可謂電動跑車中一輛全能性的車款。Taycan Cross Turismo 系列目前共有三種車型，均以高性能電池 Performance Battery Plus 為基本配備，93.4 kWh 的電池可提供高達 456 公里的續航力。Taycan 4 Cross Turismo 可產生高達 350 kW (476 PS) 的超增壓動力，從靜止加速到時速 100 公里僅需 5.1 秒，最高速度為時速 220 公里；而 Taycan 4S Cross Turismo 又更勝一籌。Turbo 為三款車型中動力最強者，動力輸出可達 500 kW (680 PS)，從靜止加速到 100 公里僅需 3.3 秒，最高速度為時速 250 公里。全新車型皆有 Taycan 運動轎跑的全套配置，包含 800 伏特系統、後軸上的雙速變速箱、和高達 275 kW 的動能回收能力。此外，全新 Cross Turismo 系列為後座乘客提供更大的頭部空間，可從偌大尾門打開的後行李廂容量超過 1200 升，新的底盤可調整高度，且配備了標準恆時四驅和可調式氣壓懸吊。設計元素包含特殊輪拱設計，和位於車身頭尾與側裙的獨特定風翼；可供選配的越野設計套組能將離地距離提高 30 毫米，以應對更具挑戰性的越野地形；而標準的「礫石模式」能讓新車型在崎嶇的道路上行駛得更加順暢。





Drive2Extremes 影片已發佈在保時捷官方 Youtube 頻道與官方 Porsche Newsroom 網站。值得注意的是，除了獨一無二的主影片外，還有一系列的幕後花絮與解說影片，能帶領觀眾更深入了解這次與眾不同的製作，也預告著未來將推出更多精彩的內容。



