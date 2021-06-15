路人疑「盲人為何用智慧手機」？她曝超實用功能：很需要
現代數位生活下，智慧手機成為不可或缺的必需品，許多人早已習慣手機不離身，如果出門忘記帶手機，就會感到渾身不自在。不過你有想過這問題嗎？如果是視障的盲胞朋友，他們需要使用新型的智慧手機嗎？一位日本盲胞網友就透露自己的親身遭遇，上街時聽到一旁路人低聲竊竊私語在討論，「盲人為什麼要用智慧手機？」她也大方分享實用功能，強調很多事情真的不是只有「眼見為憑」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 22:29:57
這位日本盲胞網友叫做淺井純子，經常在個人推特上分享個人的生活點滴，讓許多其他網友有機會透過她的文字，更加了解視障者所處的世界，像她最新的一篇推文就是在解釋，盲胞朋友如何清理導盲犬的排泄物。
而淺井純子日前一篇關於智慧手機的推文引發熱議，淺井純子透露自己在路上聽到旁邊路人低語討論，「那位牽著導盲犬的人，為什麼在看智慧手機？」路人口中的「牽導盲犬的人」當然就是淺井純子本人，淺井純子笑稱自己沒在「看」，而是用「聽」的在使用手機，更指出世上許多事情並非「眼見為憑」。
雖然有網友替淺井純子抱不平，認為路人的言論似乎有歧視的意味，但淺井純子也替路人緩頰，表示對方只是小小聲在互相討論，剛好被耳朵很尖的她聽到而已。另外淺井純子也提到，智慧手機對盲胞朋友來說有個「非常實用」的功能，就是萬一迷路的話，打給友人開啟視訊通話，就可以讓朋友迅速幫忙辨認所在的位置了。
該則推文獲得超過4萬位網友按讚，網友紛紛替淺井純子打氣，呼籲一般身體健康的人們，更要在生活中多替身患障礙不便的朋友們著想，適時給予幫助。（編輯：倪浩軒）