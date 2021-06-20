海陸風交會瞬間大雷雨　高市府迅速啟動災防

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高雄市副市長林欽榮關心各地積淹水狀況，上午冒雨前往寶業里及本和里滯洪池視察，2座滯洪池分別於凌晨5時20分及6時5分進行滯洪作業，以因應在暴雨發生時，將雨水箱涵內的雨水暫時滯留於滯洪池內，降低區域排水系統負擔，並提醒今日約下午4時適逢高潮位，各滯洪池應先行排空，以利應付下波強降雨來襲，隨後前往七賢抽水站視察已新設的 0.3CMS及 1CMS抽水機組，確保抽水機組運作正常，提早啟動預抽機制降低鹽埕區淹水機率。
截至15時00分，積淹水災情通報36件，35件已退水，災情集中三民區、楠梓區、左營區及燕巢區，發生時間約上午6時至8時，道路積淹水約1小時退水，主要因為強降雨造成外水位高漲致內水無法排與出道路側溝宣洩不及，餘1件於田寮區文賢橋因水位高漲封橋警戒，該區域10位民眾已配合里長與派出所協助先行預防性撤離。
據中央氣象局預報顯示，今(20日)晚至明日(21日)受鋒面接近及西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，水氣增加，特別在明日凌晨至上午易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，22日至24日受滯留鋒面及西南風影響，天氣更為不穩定，有劇烈天氣發生機率，請市民上、下班回家時間以及在外的行人、駕駛們務必多留意，外出活動應特別小心，注意短延時強降雨及雷擊、強陣風等較劇烈的天氣現象。