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想狂吹冷氣怎麼省電？行家抖「5技巧」　睡覺前必按這鍵

▲炎炎夏日不少人都會打開冷氣空調，但因為不斷使用，造成電費暴漲的問題。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲炎炎夏日不少人都會打開冷氣空調，但因為不斷使用，造成電費暴漲的問題。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 07:30:15｜2021-06-21 07:31:02

近年來因爲全球暖化的緣故，導致世界氣候越來越極端，而在台灣，春季、秋季要飆到30幾度的高溫也是常有的事情，近日因應疫情，許多人待在家更是耐不住高溫，冷氣一開就是整天，也造成用電量激增、電費暴漲等等問題。對此，Youtuber妙招姐就分享冷氣省電「5大技巧」，並表示睡覺時一定要按遙控器上「這一鍵」。

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妙招姐指出，說到冷氣空調，人民可以說是對他又愛又恨，愛是因為它能夠在炎熱的夏天讓我們清涼一夏，恨是因為它的耗電量真的太大，現在就來教大家幾個省電的技巧，只要學起來，每個月都能讓你的冷氣空調省電高達20％以上。

技巧一、將冷氣空調設定為26度

26度是普遍公認人體最舒適的溫度，如果再低幾度就會感覺到涼意，而且夏天開了空調後，室內外存在溫差，低於26度會讓人體面對溫差更大，會讓人的身體調節能力下降，免疫力降低，更容易生病；另外，冷氣只要多往下一度，就會增加7%~10%的用電量，因此26度是一個健康舒適又省電的溫度。

技巧二、晚上開啟睡眠模式

相信這個功能大部分很多人都沒使用過，也不明白這功能有何作用，當冷氣處於製冷狀態下，我們按下睡眠功能後，在室內溫度到達設定溫度後，每運轉一小時，就會升高1度；再運轉一小時，就會再升高1度，運轉達到8小時之後，將停止運轉，8小時內升高2度；睡眠模式的省電原理就是，減少環境溫度與設定溫度的差值，讓壓縮機容易停機或者低功率耗電，達到省電的目的，且睡眠模式也會把風量調整到最小，防止感冒。

技巧三、短暫出門不需要關冷氣

很多人在短暫外出時，為了省電都會關掉冷氣，等回家重新啟動，這其實是非常大的錯誤觀念，實際上冷氣開啟降溫階段，耗電功率是非常高的，當室內溫度與設定溫度相同時，耗電功率才會下降；而通常在這個過程時間為30分鐘~2小時都有，而在室內溫度與設定溫度相同時，耗電量是一開機的6分之一，如果外出在一小時以內，不關空調是更省電的！

技巧四、經常清洗空調過濾網

一般空調過濾網一個月就要檢查一次，如果裡面灰塵太多，會使得冷氣運行更有壓力，造成換熱過慢，熱量排不出去，就會增加冷氣的使用功率，而且對呼吸健康也會有一定的影響。

技巧五、根據房間面積選擇合適的冷氣

很多人認為，冷氣空調噸數越小就越省電，其實這個觀念是錯誤的，如果你的房間比較大，但選的冷氣噸數比較小，就會出現製冷溫度達不到設定溫度的情況，導致冷氣一直保持在高功率的狀態下運轉，這樣不僅更耗電，而且大大縮減冷氣的使用壽命。（編輯：張嘉哲）

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