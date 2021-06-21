想狂吹冷氣怎麼省電？行家抖「5技巧」　睡覺前必按這鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
技巧一、將冷氣空調設定為26度
26度是普遍公認人體最舒適的溫度，如果再低幾度就會感覺到涼意，而且夏天開了空調後，室內外存在溫差，低於26度會讓人體面對溫差更大，會讓人的身體調節能力下降，免疫力降低，更容易生病；另外，冷氣只要多往下一度，就會增加7%~10%的用電量，因此26度是一個健康舒適又省電的溫度。
技巧二、晚上開啟睡眠模式
相信這個功能大部分很多人都沒使用過，也不明白這功能有何作用，當冷氣處於製冷狀態下，我們按下睡眠功能後，在室內溫度到達設定溫度後，每運轉一小時，就會升高1度；再運轉一小時，就會再升高1度，運轉達到8小時之後，將停止運轉，8小時內升高2度；睡眠模式的省電原理就是，減少環境溫度與設定溫度的差值，讓壓縮機容易停機或者低功率耗電，達到省電的目的，且睡眠模式也會把風量調整到最小，防止感冒。
技巧三、短暫出門不需要關冷氣
很多人在短暫外出時，為了省電都會關掉冷氣，等回家重新啟動，這其實是非常大的錯誤觀念，實際上冷氣開啟降溫階段，耗電功率是非常高的，當室內溫度與設定溫度相同時，耗電功率才會下降；而通常在這個過程時間為30分鐘~2小時都有，而在室內溫度與設定溫度相同時，耗電量是一開機的6分之一，如果外出在一小時以內，不關空調是更省電的！
技巧四、經常清洗空調過濾網
一般空調過濾網一個月就要檢查一次，如果裡面灰塵太多，會使得冷氣運行更有壓力，造成換熱過慢，熱量排不出去，就會增加冷氣的使用功率，而且對呼吸健康也會有一定的影響。
技巧五、根據房間面積選擇合適的冷氣
很多人認為，冷氣空調噸數越小就越省電，其實這個觀念是錯誤的，如果你的房間比較大，但選的冷氣噸數比較小，就會出現製冷溫度達不到設定溫度的情況，導致冷氣一直保持在高功率的狀態下運轉，這樣不僅更耗電，而且大大縮減冷氣的使用壽命。（編輯：張嘉哲）