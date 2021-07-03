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一堆人喜歡「貓系帥哥」？網抖出3大特質：身高160就可以

▲有網友透露聽到妹妹說喜歡「貓系帥哥」，接著更舉出貓系帥哥的3大特質，掀起討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友透露聽到妹妹說喜歡「貓系帥哥」，接著更舉出貓系帥哥的3大特質，掀起討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 16:39:41

雖然隨意給人貼標籤是不太合適的行為，但在兩性聯誼市場上，為了快速描述心目中對於對方的第一印象，不免會使用一些關鍵字，像是「草食男」、「肉食女」等等。就有網友表示，聽到身邊的女性朋友喜歡「貓系帥哥」，好奇直呼是第一次聽到這說法，接著歸納出「貓系帥哥」的3大特質，引發熱議。

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有位網友在PTT發文，詢問大家「有聽過貓系帥哥嗎？」原PO解釋聽到妹妹說自己不是外貌協會，而是喜歡「貓系帥哥」。原PO直言第一次聽到貓系帥哥這種稱呼，但隨著妹妹的解釋也很快就理解了，接著列出貓系帥哥的3大特質：

1.個性就是你對他好，他也會對你好；但如果你不理他，他也不會甩你。基本上就是不可能當什麼工具人，或是花很多時間去追女生，不會去當火山孝子或是追看網紅，不會去捧別人。

2.長相大概就是類似佐藤健、小池徹平、山下智久那型，可愛、或斯文、或帥都可以，簡單說就是要有顏值。身高矮沒關係，有160以上就可以了，什麼175、180都不用。

3.不用健身練肌肉什麼的，也不用什麼愛運動，但身材BMI要正常。氣質要好，是斯文有讀書的人，像貓一樣懶懶的不愛出門也沒關係，宅也沒關係。

▲佐藤健之前演出《神劍闖江湖》男主角，因此許多網友推薦他演《鬼滅之刃》。（圖／翻攝自《Kacaro
▲日本男星佐藤健是網友妹妹心中的貓系帥哥長相代表。（圖／翻攝自《Kacaro Twitter》 ）
原PO最後好奇詢問大家，對貓系帥哥的看法如何？網友則紛紛留言回覆說，「就學歷好的帥哥啊」、「就是外貿協會+要求某些個性特質啊」、「最重要的一點是長的夠帥，可以非常任性。把帥替換成女生夠正就容易理解了」、「完全理解原po妹妹的喜好，跟我好球帶很像」、「感覺是漫畫才會有的設定」、「好符合我，原來我是貓系」、「犬系會主動去追，相對的就是貓系吧」。

另外也有網友笑稱，「我是豚系帥哥」、「我是佛系帥哥」、「我是貓系猩猩可以嗎」、「豚系也太好笑，笑爛」、「豚系整個戳到我的笑點」、「跪求喜歡豚系帥哥的市場」。（編輯：倪浩軒）

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85.25%14.75%
2021-07-02-2021-07-05

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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.58%11.42%
2021-06-30-2021-07-04

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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.51%81.49%
2021-06-29-2021-07-03
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