一堆人喜歡「貓系帥哥」？網抖出3大特質：身高160就可以

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1.個性就是你對他好，他也會對你好；但如果你不理他，他也不會甩你。基本上就是不可能當什麼工具人，或是花很多時間去追女生，不會去當火山孝子或是追看網紅，不會去捧別人。
2.長相大概就是類似佐藤健、小池徹平、山下智久那型，可愛、或斯文、或帥都可以，簡單說就是要有顏值。身高矮沒關係，有160以上就可以了，什麼175、180都不用。
3.不用健身練肌肉什麼的，也不用什麼愛運動，但身材BMI要正常。氣質要好，是斯文有讀書的人，像貓一樣懶懶的不愛出門也沒關係，宅也沒關係。
原PO最後好奇詢問大家，對貓系帥哥的看法如何？網友則紛紛留言回覆說，「就學歷好的帥哥啊」、「就是外貿協會+要求某些個性特質啊」、「最重要的一點是長的夠帥，可以非常任性。把帥替換成女生夠正就容易理解了」、「完全理解原po妹妹的喜好，跟我好球帶很像」、「感覺是漫畫才會有的設定」、「好符合我，原來我是貓系」、「犬系會主動去追，相對的就是貓系吧」。
另外也有網友笑稱，「我是豚系帥哥」、「我是佛系帥哥」、「我是貓系猩猩可以嗎」、「豚系也太好笑，笑爛」、「豚系整個戳到我的笑點」、「跪求喜歡豚系帥哥的市場」。（編輯：倪浩軒）