解隔單可代替陰性證明！確診者康復遭不公對待最高罰15萬
國內新冠肺炎本土疫情持續，但染疫解除隔離人數也破萬，不過，由於確診者PCR後續仍可能陰陰陽陽，甚至長達3、4個月，不易取得檢驗陰性證明，加上確診者感染後6個月內也不能打疫苗，因此有康復者返回職場時遭拒。對此，中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，「解除隔離治療通知書」就可視為康復證明書，也可以用這個代替「陰性證明」，若有康復確診者遭不公平對待，依「傳染病防治法」最高可處15萬元罰鍰。
記者顏真真/台北報導
2021-07-04 17:40:28
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞透露，最近有一些康復確診者要回去上班，卻有遭拒的情況，主要是有些公司會設下一些限制，像必須出具檢驗陰性證明或Ct值要多少才能回去上班。以最近的市場專案來說，為了感染管控機制設下出入者要持有7日內陰性報告或完整疫苗接種證明，但確診者即使康復，後續PCR檢測仍可能持續陰陰陽陽，甚至長達3至4個月，很不容易取得陰性報告，而且目前疫苗接種規定，確診者於感染後6個月內不可打疫苗，因此面臨兩邊都被卡住的狀況。
為了解套，羅一鈞說指揮中心已要求相關部會與民間團體，不能要求確診康復者出示陰性證明，但要如何證明自己已處於不具傳染力狀況，各縣市衛生局在確診者康復解隔後1至2天會開立「解除隔離治療通知書」，也就是「解隔單」，上面均有清楚說明權利義務、名字與診斷醫師，這就是所謂的「康復證明書」，可以用這代替陰性證明，他也呼籲各單位不要再為難確診者，也請相關單位配合政策，個案出示解隔單就不必再檢測。
羅一鈞更強調，依照「傳染病防治法」第11條、第12條規定，必須保障傳染病病人的工作、就醫等相關權益，如果民眾碰到不當設下一些限制，也就是並非因為防疫需要的要求，出現不公平待遇，將可提出檢舉，並可處以1萬元到15萬元的罰鍰。
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