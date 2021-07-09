Stellantis公布四種電動平台，預告Dodge 2024年將推電動Muscle Car

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Stellantis之前已表示會保留集團旗下所有品牌，並且還會提供長達十年經營計畫，其中Fiat先前已宣布關於未來十年將轉型為電動品牌，而針對電動策略日前Stellantis也公布了十年電動計畫。
由於旗下品牌眾多與開發電動系統，因此首要任務就是整合資源，Stellantis目標於2024年將電池模組成本降低40%，另外也將推出因應各級距四種電動平台，其中STLA Small將取代CMP平台，提供480公里續航里程；STLA Medium則是取代EMP2平台，續航里程則有超過700公里表現；STLA Large與STLA Frame平台則能提供高達800公里行駛里程。
除了公布四種電動平台，Stellantis也預告了Dodge將於2024年推出電動Muscle Car，對此Dodge也表示該品牌的Muscle Car擁有強悍兇猛形象，面對未來電動化趨勢也會勇敢挑戰，但關於電動Muscle Car並未給予太多資訊，僅有一句’Tear Up the Streets Not the Planet’及數張預告圖。不過從圖片大概可以看到該車仍保留品牌經典美式身形，車頭也透過LED光源雕塑輪廓同時彰顯電動車身分，另外四輪捲起大量白煙也傳達將會有四輪驅動系統。