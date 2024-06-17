星巴克「第2杯折100」連喝2天！星冰樂只要65元　本週衝買一送一

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星巴克即日起至6月18日連續2天，與大家相約上班日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠！直接幫大家試算，相當於美式咖啡第二杯10元、兩杯共120元，一杯美式只要60元；香草星冰樂第二杯15元、兩杯共130元，最便宜一杯香草星冰樂只要65元就開喝，有夠划算。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克foodomo外送本週「買一送一」最新優惠，即日起至6月28日每週三至五，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來，那堤一杯75元、焦糖可可碎片星冰樂每杯也只要93元，把握時間喝一波。
📌85度C指定酪梨系列「第二杯25元」
85度C慶祝年中慶，即日起至6月19日，全新酪梨系列飲品回饋「第二杯25元」，相當於酪梨奶蓋青茶(中)兩杯80元、酪梨奶蓋咖啡(中)兩杯100元、酪梨奶蓋拿鐵(中)兩杯110元，換算下來最便宜每杯40～55元就開喝！提醒大家，限同品項/同大小/不限冰熱；不提供寄杯/限現購現取每人限購3組/外送與電話訂購不適用。