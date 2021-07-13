▲ 國產最貴休旅車，Ford Kuga Ecoboost 250 AWD ST-Line X 夠資格嗎？

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但真的是胡亂的漲價？還是漲價有理？我們就來看看此次 Kuga Ecoboost 250 AWD ST-Line X 除了車名的拉長以外，還有啥進化吧？
首先，就是安全面的提升。此次 21.5 年式的 Kuga 除了接單的 Ecoboost 時尚型以外，其餘在車名後方有加了「X」車名的K uga，全數都升級了三大安全配備，第一個就是消費者敲碗許久的 360 度環景影像行車輔助，不僅終於加上配備清單，還有著原廠設計、800P 畫質、七種顯像模式、雙側安全防撞區與車門/尾門未關警示、一鍵式前鏡頭啟動，以及 Kuga Ecoboost 250 AWD ST-Line X 專屬的前鏡頭清洗裝置等功能。
接下來，就是近一步強化原本口碑風評極佳的 Co-Pilot360 智駕科技輔助系統，立基於 LDW 車道偏移警示 / LKA 車道偏移輔助兩系統功能基礎上所衍生出的 RED 道路邊緣偵測系統，可以在車輛行駛於無標線道路、時速 65 km/h 以上時，主動監控前方 50 公尺，側邊 7 公尺道路邊緣環境，若非自主性偏移車道，會提供輔助拉回力道或震動方向盤給予提示，同時於儀錶板或 HUD 抬頭顯示警示輔助功能。新增的 ISA 智慧型速限輔助系統則是第三個亮點，結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與 LIM 速限系統，讀取該路段速限後自動調整車速至速限內，當即將超速，系統將透過儀錶板及 HUD 抬頭顯示器提示。
以上三點，是除了接單車型以外其餘 21.5 年式 Kuga 同步升級的安全配備，而 Kuga Ecoboost 250 AWD ST-Line X 專屬升級的項目，則是原先列為選配、現在改為標配的德國馬牌 Continental PremiumContact 6 運動胎、煞車卡鉗改為紅色、把原本僅有的鋁合金後下控制臂再增加鋁合金前下控制臂，原廠表示可以減輕簧下重量約 2.4 公斤。所謂的「簧下一公斤、簧上十公斤」，等同於懸吊彈簧上減輕十倍的重量，對於操控表現的提升，有著些許的幫助。
同時，針對馬牌 PC6 運動胎、鋁合金前下控制臂，也包裝成售服運動套件提供既有車主升級選購。沒忘了原有車主，也是消弭市場異音的好方法。
以上，就是此次 Kuga Ecoboost 250 AWD ST-Line X 的進化，而上述，收你四萬元，若搭上初期購車，還可以121.9 萬、也就是僅漲價 2 萬元的方式入主，這樣，你覺得這漲價合理嗎？
平心而論，以其增加的配備，加上 2 萬的漲幅，相信是在多數人可以接受的範圍，但另一個角度，也是因為就這小小的 2 萬，讓 Kuga 首度突破了 120 萬大關，才是讓許多人心中過不去的關卡。簡而言之，問題不出在 2 萬，而是在 120 萬的門檻。
很多人會質疑，平平都是國產休旅車，為何人家都可以壓在 120萬 內，Kuga 就敢喊到進口價格，甚至逼近了進口身份的 Toyota RAV4 2.5 Hybrid 旗艦 4WD？其實仔細思考，以此次試駕主角 Kuga Ecoboost 250 AWD ST-Line X 而言，雖然擁有傲視國產、逼近進口對手的身價，但也擁有了國產第一的動力性能、國產第一的 ADAS 科技水平、同級最具駕馭樂趣的操控身手，這麼多的首屈一指，真不值得這同級最高身價嗎？
當然，這問題還是不足以說服所有人，畢竟在空間評比面向，Kuga 不是第一，而且若要雞蛋中挑骨頭，Kuga還是有其他弱點，如有些人挑惕的座椅舒適度、駕駛座沒有記憶功能、副駕駛只有手動調整等，確實，但也相信我，如果把這些配備都加諸上去，還是會有消費者找出更細微的缺點，認為 Kuga、認為國產車就不該值這些錢。
這問題的答案，我沒有辦法幫所有消費者回答，但我相信銷售表現就是最佳的解答，身為當前國產休旅二哥，Kuga 在此次 21.5 年式升級之後，絕對有坐二望一的實力，有沒有機會往上威脅 RAV4 呢？我相信至少今年不可能，但當疫情過去、晶片供給正常，Kuga 的銷售能量絕對會更為亮眼，但要讓對手更感威脅的，不僅是Kuga 本身的實力，福特六和對於市場聲音的注重、年式更新的迅速動作、對於既有車主的照顧，這才應該是對手最感到擔心的環節。
所以如標題所述，Ford Kuga Ecoboost 250 AWD ST-Line X 夠資格成為最貴國產休旅嗎？單從產品實力來看或許難有一致共識，但思考背後福特六和對其的企圖心與誠意，這國產最貴，確實有其價值。
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