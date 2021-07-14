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疫情下的暑假　醫師建議陪伴是一股很重要的力量

▲徐智罡建議、爸爸媽媽們可與孩子討論，期待已久的活動被取消後，帶來失望或難過的感覺，再一起討論是否有什麼替代方案。（圖／衛生福利部八里療養院提供）
▲徐智罡建議、爸爸媽媽們可與孩子討論，期待已久的活動被取消後，帶來失望或難過的感覺，再一起討論是否有什麼替代方案。（圖／衛生福利部八里療養院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-14 13:39:07

今年的暑假也隨著疫情影響有了巨大改變，尤其受新冠肺炎疫情影響較嚴重的國家，兒童青少年的孤獨感都明顯增加，相對也可能增加後續憂鬱症、焦慮症的風險，家長壓力與脾氣，也會促使兒童青少年的精神壓力大幅升高。

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衛生福利部八里療養院兒童青少年精神科醫師徐智罡表示，今年的暑假，家長與孩子相處的時間可能更甚於過去，因疫情造成的停課；其實對孩子來說，可能不只是在家學習，更多的可能是不能跟同學玩、不能做原本喜歡活動的失落，許多孩子原本期待很久的夏令營或出遊，紛紛都已取消或延期。

徐智罡建議、爸爸媽媽們可找個時間，好好地與孩子討論，期待已久的活動被取消後，帶來失望或難過的感覺，再一起討論是否有什麼替代方案，與孩子一起發揮創意，有什麼更好玩的方式；另可按照孩子年齡，和孩子一起玩一些遊戲，重點還是在於「陪伴」。

徐智罡說，因疫情所帶來的改變，可找出與過去生活類似的部分，讓孩子有規律的生活作息，比如說什麼時間該起床、上床睡覺，哪些時段要寫暑假作業、遊戲，讓孩子可以漸漸習慣；因應防疫家長在家裡的時間也增加，也可試著向孩子預告自己在家的行程，讓孩子安心，自己也安心。

衛生福利部八里療養院長張介信指出，焦慮多來自於無法預測，帶來的不穩定與不安，如果生活作息能穩定下來，無論家長或孩子，都可以有更多的掌握感；陪伴是一股很重要的力量，讓孩子可以不會被太多焦慮、紛雜的訊息干擾。疫情過後回頭再看，將會發現一起度過了一段很神奇的時光。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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