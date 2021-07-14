疫情下的暑假　醫師建議陪伴是一股很重要的力量

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徐智罡建議、爸爸媽媽們可找個時間，好好地與孩子討論，期待已久的活動被取消後，帶來失望或難過的感覺，再一起討論是否有什麼替代方案，與孩子一起發揮創意，有什麼更好玩的方式；另可按照孩子年齡，和孩子一起玩一些遊戲，重點還是在於「陪伴」。
徐智罡說，因疫情所帶來的改變，可找出與過去生活類似的部分，讓孩子有規律的生活作息，比如說什麼時間該起床、上床睡覺，哪些時段要寫暑假作業、遊戲，讓孩子可以漸漸習慣；因應防疫家長在家裡的時間也增加，也可試著向孩子預告自己在家的行程，讓孩子安心，自己也安心。
衛生福利部八里療養院長張介信指出，焦慮多來自於無法預測，帶來的不穩定與不安，如果生活作息能穩定下來，無論家長或孩子，都可以有更多的掌握感；陪伴是一股很重要的力量，讓孩子可以不會被太多焦慮、紛雜的訊息干擾。疫情過後回頭再看，將會發現一起度過了一段很神奇的時光。
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