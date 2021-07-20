亞梭傢俬與LINE打造療癒兒童房　為防疫生活帶幸福感

防疫生活期間，父母居家、分流辦公、孩子們遠端學習，全家人每天長時間面對相同的環境，父母需要喘口氣、孩子們需要有趣的陪伴，現在就讓熊大和兔兔療癒您的身心，為居家生活妝點樂趣！





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台灣人體工學專家「Artso亞梭傢俬」，始終以健康家具、健康生活為核心，以專利技術設計及研發，打造親子同樂與共學的夢想生活家具。2021年首次與BROWN & FRIENDS合作，七月推出FUTURE ONE全系列超萌家具，打造夢想兒童成長房，包括陪伴兒童成長的高架床、手足共用的雙層床，青少年單人床等檜木健康床；多款兒童成長書桌椅、實木遊戲桌椅組及收納櫃等，彈性擴充性和搭配多元性，可依據孩子們的學習、休閒遊戲和成長需求、居家空間、使用人數靈活搭配。BROWN & FRIENDS全系列產品從7月20日起，於亞梭傢俬 、民生旗艦店、全省百貨專櫃 、官方購物網站及momo購物網開始販售。





▲【FUTURE ONE遊戲桌椅】人體工學版的兒童遊戲桌椅！讓寶貝在遊戲中坐姿也不扭曲 ！(圖／品牌提供)

▲【FUTURE ONE成長桌】熊大&兔兔超萌圖騰讓媽媽少女心噴發！(圖／品牌提供)

亞梭傢俬以父母的角度做設計出發，桌板使用含活性成分銀離子潔菌板，能有效減少99.5%的細菌並抑制多種病菌；桌板同時設計無段式高低調整，能隨著使用者身高變動；0-30度桌面傾斜設計，可以幫助孩子在閱讀或寫字時，避免固定坐姿產生肩頸壓力；貼心的多元收納設計「超大抽屜+電器走線孔」，讓桌面盡可能保持整潔可減少孩子分心的機會同時培養他們收納的能力。





FUTURE ONE兒童成長桌，外型有別於一般的兒童書桌中規中矩，以森林系的自然木紋讓人有徜徉森林中的感覺，超可愛的圓弧設計搭配熊大&兔兔圖騰，讓孩子們更願意閱讀、寫作、畫畫外，也讓許多媽媽看了少女心大噴發！





亞梭傢俬全系列家具，每分每寸都在計較如何能更符合使用者，從「幼童遊戲桌、兒童成長書桌、SOHO電腦桌、電腦椅、檜木床以及居家收納等」，全產品都設計可調式功能，依照使用者需求能自行調整最貼合自己的角度，長期使用下才不會造成身體的壓力負擔。





「什麼都能省，就是健康不能省！」目前正值防疫期間需減少外出，亞梭傢俬因此推出便利的線上服務，除Artso亞梭傢俬官方購物網可線上購買外，還有LINE線上客服視訊1對1服務，產品介紹以直播呈現、材質價格一目了然，您還能將自己的採購預算或採購清單列給各店客服，由客服建議最適合你的家具並協助購買配送到府！



