【試駕】前往未來的Audi e-tron 55 quattro advanced列車即將出發，你上車了嗎？

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電動車無疑是汽車未來發展趨勢，但對於電動車不少人抱持著充滿未來科技想法，然而在設計上也確實必須朝此方向規劃，儘管動力系統轉變但終究仍是一輛汽車，所以Audi認為在創造未來科技之餘也必須兼顧消費者熟悉感，如此才能吸目光同時還能無痛轉換快速適應。
因此在外型方面可以看到e-tron與自家休旅車有著相同的家族風格，不過於水箱護罩、下氣壩等處則加以修改來區隔身分。而此次試駕的e-tron 55 quattro advanced與上回e-tron Sportback 55 quattro S line，除了advanced套件顯得較為典雅外，最大差異就是車尾線條，e-tron造型就是多數休旅風格，雖然運動感不及e-tron Sportback強烈，但卻換來更優異的置物空間。
為強化電動車科技感，e-tron也運用數位螢幕營造科技氛圍，不同於其它同級車款，座艙並無任何規劃設計就僅單純配置大螢幕來強調數位科技，e-tron於此部分與自家高階車型相同配備三螢幕組成虛擬座艙，不僅呈現強烈科技氛圍，與現行Audi車款相同的操作介面，讓消費者在感受未來科技之餘也無須重新適應，重點木紋飾板、淺色真皮座椅與鋼烤飾版也展現品牌設計品味與高級感。
e-tron另一特色便是55 quattro advanced車型可免費升級的虛擬後視鏡，至於消費者最關心是否好用？老實說起初真的不習慣，但不適應原因是虛擬後視鏡視線角度較低，與畫面、廣度和清晰度無關，而這部分只要上路一段時間就能慢慢適應，而盲點警示閃爍辨識度也比傳統後視鏡來得更好。
至於動態方面因先前有試駕過其它品牌電動車，電動馬達直接強勁的扭力輸出，因而有著如坐雲霄飛車般令人噁心頭暈的感受，e-tron 55在配置兩具電動馬達動力有408hp/67.7kgm輸出，0～100km/h加速也有5.7秒表現，這也讓人擔心噁心頭暈感是否又會再度上演。承如一開始所說e-tron在創新之餘也兼顧熟悉感，因此即便e-tron擁有不俗性能，但在動力輸出調校並不會一股腦瘋狂湧現，有所保留的設定，不僅提供強勁飽滿隨傳隨到的輸出，即使在運動模式下也不會有令人不適感受，此特性對新手或從油車轉換至電動車來說都能適應。
e-tron 55也因電動車電池擺放位置原故，有著較一般休旅車更沉穩的重心感受，於山路行駛相對也有更穩定的表現與更舒適的乘坐感。至於消費者最擔心的續航里程部分，e-tron 55搭載電能回充技術，駕駛可用換檔撥片手動或自動控制鬆開踏板滑行回收效率，另外亦有溫度管理系統利用高壓電池廢熱替空調進行溫度調節，如此不僅能額外增加10%續航里程，總行駛里程也有436公里。
充電部分可使用 AC和 DC進行充電，AC 花費 4.5 小時可充飽、DC 則30 分鐘內充至 80%電量，另外Audi也與Noodoe和華城電機合作建構充電網，而Audi於內湖、濱江、新莊、新竹、台中及高雄經銷據點，設置180 kW的高效充電服務，只需10分鐘即可提供約115公里行駛里程。
【Audi e-tron 純電生活方案】
| 方案名稱
| 內容
| 家用充電
| 購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器
| 目的地充電
(自車主交車日起算)
| 可免費12個月使用Noodoe EV環島充電網服務
| 台灣奧迪提供3800元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下EValue 充電據點或EV OASIS旗下充電裝置 (兩品牌充電服務二選一)
| 高效充電
| 車主享有2萬元高效充電基金，可於全台6座「Audi極速充電站」進行使用
| 註：如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供2倍之目的地充電補助金與高效充電基金
Audi e-tron不論是Sportback或是一般e-tron車型，其外觀在家族造型下散發相似卻又有獨自風格，座艙規劃同時兼顧科技、便利與質感，動態表現擁有高性能輸出反應，但加速也保有乘坐舒適，對於想要體驗電動車又擔心從油車轉換不適應，這部分e-tron完全無須擔心。