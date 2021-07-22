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【試駕】前往未來的Audi e-tron 55 quattro advanced列車即將出發，你上車了嗎？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-22 10:25:20

汽車未來發展儼然會是電動車，對此台灣奧迪已導入e-tron因應布局，而之前我們也試駕e-tron Sportback 55 quattro S line一窺未來輪廓，對在創造科技同時兼顧熟悉留下了深刻印象，如今再次試駕e-tron，但這次車型為e-tron 55 quattro advanced，在大致相同下有著不同的風格。

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電動車無疑是汽車未來發展趨勢，但對於電動車不少人抱持著充滿未來科技想法，然而在設計上也確實必須朝此方向規劃，儘管動力系統轉變但終究仍是一輛汽車，所以Audi認為在創造未來科技之餘也必須兼顧消費者熟悉感，如此才能吸目光同時還能無痛轉換快速適應。

因此在外型方面可以看到e-tron與自家休旅車有著相同的家族風格，不過於水箱護罩、下氣壩等處則加以修改來區隔身分。而此次試駕的e-tron 55 quattro advanced與上回e-tron Sportback 55 quattro S line，除了advanced套件顯得較為典雅外，最大差異就是車尾線條，e-tron造型就是多數休旅風格，雖然運動感不及e-tron Sportback強烈，但卻換來更優異的置物空間。

e-tron雖為電動車但在家族化下有著與自家休旅車相似的樣貌。
e-tron雖為電動車但在家族化下有著與自家休旅車相似的樣貌。
試駕車型為的e-tron 55 quattro advanced，相較於S Line顯得較為典雅。
試駕車型為的e-tron 55 quattro advanced，相較於S Line顯得較為典雅。
e-tron與e-tron Sportback車型最大差異就是車尾設計。
e-tron與e-tron Sportback車型最大差異就是車尾設計。
不同於e-tron Sportback e-tron車型輪圈尺寸皆為20吋。
不同於e-tron Sportback e-tron車型輪圈尺寸皆為20吋。
為強化電動車科技感，e-tron也運用數位螢幕營造科技氛圍，不同於其它同級車款，座艙並無任何規劃設計就僅單純配置大螢幕來強調數位科技，e-tron於此部分與自家高階車型相同配備三螢幕組成虛擬座艙，不僅呈現強烈科技氛圍，與現行Audi車款相同的操作介面，讓消費者在感受未來科技之餘也無須重新適應，重點木紋飾板、淺色真皮座椅與鋼烤飾版也展現品牌設計品味與高級感。

e-tron另一特色便是55 quattro advanced車型可免費升級的虛擬後視鏡，至於消費者最關心是否好用？老實說起初真的不習慣，但不適應原因是虛擬後視鏡視線角度較低，與畫面、廣度和清晰度無關，而這部分只要上路一段時間就能慢慢適應，而盲點警示閃爍辨識度也比傳統後視鏡來得更好。

e-tron座艙配置三螢幕營造出科技氛圍。
e-tron座艙配置三螢幕營造出科技氛圍。
相較於其它電動車e-tron也有顧及座艙質感。
相較於其它電動車e-tron也有顧及座艙質感。
中控雙螢幕上方為程式、設定、資訊功能，下方則為空調介面，此設計也與自家高階車型相同。
中控雙螢幕上方為程式、設定、資訊功能，下方則為空調介面，此設計也與自家高階車型相同。
12.3吋數位儀表提供多項資訊與屆顯示模式。
12.3吋數位儀表提供多項資訊與屆顯示模式。
無線Apple CarPlay與Android Auto連接當然有提供。
無線Apple CarPlay與Android Auto連接當然有提供。
e-tron另一特色就是虛擬後視鏡，雖需花時間適應但很快就能習慣，盲點警示閃爍辨識度比傳統後視鏡高。
e-tron另一特色就是虛擬後視鏡，雖需花時間適應但很快就能習慣，盲點警示閃爍辨識度比傳統後視鏡高。
2,928mm軸距創造出寬敞的後座環境。
2,928mm軸距創造出寬敞的後座環境。
e-tron雖沒e-tron Sportback斜背身形，但行李廂卻有660～1,725公升更優異的容積。
e-tron雖沒e-tron Sportback斜背身形，但行李廂卻有660～1,725公升更優異的容積。
至於動態方面因先前有試駕過其它品牌電動車，電動馬達直接強勁的扭力輸出，因而有著如坐雲霄飛車般令人噁心頭暈的感受，e-tron 55在配置兩具電動馬達動力有408hp/67.7kgm輸出，0～100km/h加速也有5.7秒表現，這也讓人擔心噁心頭暈感是否又會再度上演。承如一開始所說e-tron在創新之餘也兼顧熟悉感，因此即便e-tron擁有不俗性能，但在動力輸出調校並不會一股腦瘋狂湧現，有所保留的設定，不僅提供強勁飽滿隨傳隨到的輸出，即使在運動模式下也不會有令人不適感受，此特性對新手或從油車轉換至電動車來說都能適應。

e-tron動力擁有408hp/67.7kgm，有著加速迅速但不會讓人不舒服的感受。
e-tron動力擁有408hp/67.7kgm，有著加速迅速但不會讓人不舒服的感受。
可程式動態系統能依需求自行設定輸出模式，氣壓懸吊也會依設定自行調整高度。
可程式動態系統能依需求自行設定輸出模式，氣壓懸吊也會依設定自行調整高度。
擁有多項科技怎能缺少Level 2半自動駕駛。
擁有多項科技怎能缺少Level 2半自動駕駛。
e-tron 55也因電動車電池擺放位置原故，有著較一般休旅車更沉穩的重心感受，於山路行駛相對也有更穩定的表現與更舒適的乘坐感。至於消費者最擔心的續航里程部分，e-tron 55搭載電能回充技術，駕駛可用換檔撥片手動或自動控制鬆開踏板滑行回收效率，另外亦有溫度管理系統利用高壓電池廢熱替空調進行溫度調節，如此不僅能額外增加10%續航里程，總行駛里程也有436公里。

充電部分可使用 AC和 DC進行充電，AC 花費 4.5 小時可充飽、DC 則30 分鐘內充至 80%電量，另外Audi也與Noodoe和華城電機合作建構充電網，而Audi於內湖、濱江、新莊、新竹、台中及高雄經銷據點，設置180 kW的高效充電服務，只需10分鐘即可提供約115公里行駛里程。

【Audi e-tron 純電生活方案】

方案名稱

 內容
家用充電

 購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器
目的地充電

(自車主交車日起算)

 可免費12個月使用Noodoe EV環島充電網服務
台灣奧迪提供3800元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下EValue 充電據點或EV OASIS旗下充電裝置 (兩品牌充電服務二選一)
高效充電

 車主享有2萬元高效充電基金，可於全台6座「Audi極速充電站」進行使用
註：如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供2倍之目的地充電補助金與高效充電基金
e-tron擁有較沉穩感受，相對於山路有著更穩定與舒適表現。
e-tron擁有較沉穩感受，相對於山路有著更穩定與舒適表現。
排檔桿採用撥動式操作。
排檔桿採用撥動式操作。
螢幕可觀看電池存量，駕駛可選擇換檔撥片或自動來決定電能回收效率。
螢幕可觀看電池存量，駕駛可選擇換檔撥片或自動來決定電能回收效率。
Audi與Noodoe和華城電機合作建構充電網，使用180 kW充電系統，只需10分鐘即有約115公里行駛里程。
Audi與Noodoe和華城電機合作建構充電網，使用180 kW充電系統，只需10分鐘即有約115公里行駛里程。
Audi e-tron不論是Sportback或是一般e-tron車型，其外觀在家族造型下散發相似卻又有獨自風格，座艙規劃同時兼顧科技、便利與質感，動態表現擁有高性能輸出反應，但加速也保有乘坐舒適，對於想要體驗電動車又擔心從油車轉換不適應，這部分e-tron完全無須擔心。

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