美國副國務卿將訪中國　分析：台海問題尤為重要

美國國務院先前表示,副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)將於7月25至26日訪中,會晤中國外長王毅等高官,展現負責任且良性的競爭樣貌。有專家分析指出,雪蔓這一次的訪中行程安排一波三折,反映出目前美中關係尚未破冰,雙方缺乏必要信任。而這一次訪問的重要一題,除了可能是為了習拜會鋪路,另外台海問題也是美中需要進行對話的議題。





根據《BBC》報導,美國國務院21日時宣布,正在亞洲進行訪問的美國副國務卿雪蔓將於25日至26日訪問中國,中國外交部發言人當日在例行記者會上也證實這趟行程。預計雪蔓將會訪問中國天津,中國外交部主管中美關係的副部長謝峰將會和她進行會談,之後也將為與中國國務委員兼外長王毅會面,雙方尚未說明具體要談的問題。這是繼美國總統拜登上台之後,美中高層進行第二次面對面接觸。





美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗指出,雪蔓這趟行程安排一波三折,正好反映出目前美中關係仍尚未破冰,雙方缺乏必要信任,也不願意放棄各自原有的立場。馬釗認為,中方選指定在天津,很有可能是對等中美阿拉斯加會晤的基本方式。美國巴克內爾大學(Bucknell University)國際關係系主任朱志群表示,對於會晤人員的安排表明「雙方都做出了讓步」。





▲美中兩國今年3月在阿拉斯加舉行首次高層會晤。資料照。(圖/美聯社/達志影像)

澳洲中華全球研究中心(Australian Centre on China in the World)研究員宋文笛表示,副國務卿的功能更多是政治性的建立互信,比起具體事務,其傳遞出的政治信號更為重要。有分析認為,雪曼這一次訪問中國,有助於緩解雙邊關係,或是為「拜習會」鋪路。馬釗指出,「在元首見面之前,雙方要在很多實質性問題上達成一致,以避免元首會談崩盤。」





美國卡特中心旗下的《中美印象》網站主編劉亞偉認為,雪蔓的行程一波三折後反轉,意味著「中美都清楚,關係惡化的程度和不對話可能帶來誤解和誤判。」劉亞偉指出,美中需要對話的議題很多,其中最重要的是台海問題。劉亞偉表示,中國可能會指控美國在一個中國問題上口是心非,並強調美國最好不要如此肆無忌憚地衝擊中國的底線。





劉亞偉進一步表示,從穩定美中關係大局的角度出發,美中應該積極但務實地找到合作領域,比如氣候問題或朝鮮半島無核化。