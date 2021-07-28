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奧運／追平台灣最佳紀錄！林昀儒橫掃　闖進桌球男單四強

▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-28 15:32:09｜2021-07-28 15:40:07

東京奧運桌球男單八強戰，我國好手林昀儒對上斯洛維尼亞黑馬Darko Jorgic，在開局就打出氣勢，除了招牌反手擰球打得犀利，正手和發球的策略也很明確，最終以局數4:0橫掃對手晉級，也追平中華隊史最佳成績。

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Jorgic這一次在16強戰後來居上擊敗地主好手、3號種子張本智和，也讓萬眾矚目的「天才少年」對決最終無法上演。而稍早中國大陸球王樊振東已經成功闖進四強，正靜候此役的勝出者。

林昀儒這一場比賽很快就進入到狀況，首局利用對手失誤較多的情況下，以11:4先下一局；次局他連續兩記漂亮發球得分，打出6:0攻勢主導整個戰局，之後雖出現一些亂流，不過教練也很快喊出暫停，及時止損以11:7再下一城。

第3局面對左手開攻的林昀儒球路，Jorgic似乎還是有點不適應，開局連丟8分，以4:11再丟一局，陷入0:3絕境；而林昀儒也沒給對手機會，第4局在快節奏對拚中，前三板就決定勝負，獲得5個賽點，他在第2個兌現成功，以11:6拿下比賽。

過去台灣桌球男單選手在奧運的最佳成績，是由「五朝元老」老將莊智淵在倫敦奧運寫下的四強，不過後者當時在銅牌戰落敗，無緣奪牌；林昀儒如今已經追平前輩紀錄，很有機會更進一步。

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