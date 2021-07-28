線上課程超級夯！名師「暑假不打烊」 基金會推優質課程

後疫情時代面對各種不確定性，如何培養孩子獨立思考與自主學習的能力。江華教育基金會舉辦首次的線上《邏輯思考工作坊》；連續五天課程，藉由生活化的提問與對話方式，鼓勵學生自主學習，培養同學們對邏輯的認識與有利思考的態度，提前迎接未來未知的挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

疫情下學習不中斷，透過哲學思考對於未來超前部署。工作坊邀請到法國IPP哲學踐行教練、國際NGO工作者褚士瑩以及哲學思考老師陳怡安，透過線上即時教學方式與橫跨台灣北中南的青少年交流互動，並透過公益串聯起與高雄市巴楠花部落中小學的橋樑，帶領孩子一起學習跳脫傳統課堂框架！用多樣化題目，種下思考教育的種子，持續將思辨帶進校園，讓下一個世代好好地跟自己對話、並找到自己與世界對話的方式。來自苗栗高中的劉同學表示把休閒對話中的「興趣」拿出來討論，「讓我感覺哲學思考不再離日常生活很遠。」

其中，高雄市巴楠花部落中小學的同學與褚士瑩老師並非首次見面，於三年前的一堂「兒童生活哲學」課程就結下緣分，此次透過公益行動再次串連彼此。巴楠花部落中小學的李同學表示「這五天很充實，從很簡單的問題，討論很深的地方，也聽到不同的人的看法，提出了一直以來覺得疑問但又沒有機會講出來的事情，體驗到了另外一個我們可能長大以後才會感受到的世界」。

褚老師提到，一個會思考的人，知道事情沒有絕對，絕對的好壞對錯並不存在，只要懂得思考對的答案可以有一百種，同時也會成為尊重並理解與自己想法有別的人，願意接受更多不同的可能性。陳怡安老師則樂見，同學把課堂上放慢腳步思考的體驗延伸到生活中，對自己和他人都能有更多的覺察，從此就永遠都能無時無刻的享受到思考的樂趣！

《學涯領航員》系列課程此梯次以邏輯思考為主題，江華教育基金會執行長黃至堯博士表示:「基金會自創立以來持續致力於提供多元的教育資源、落實公益回饋行動，期盼藉此活動能達到拋磚引玉之效。」未來將規劃更豐富多元的主題和青少年一起探索未來。